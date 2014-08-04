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Meryem Uzerli'nin kızı Lara ilk defa babasının ellerini tuttu

Can Ateş, Meryem Uzerli ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Lara'nın elinin fotoğrafını Instagram’da paylaştı

04 Ağustos 2014 12:08

İşadamı Can Ateş, “Muhteşem Yüzyıl”daki Hürrem rolüyle tanınan Meryem Uzerli’yle ilişkisinden dünyaya gelen kızı Lara’yla bir araya geldi.

Kızıyla hasret gideren ünlü işadamı, minik bebeğin elinin fotoğrafını Instagram’da paylaştı. Takipçileri, Lara’nın babasının parmağını tuttuğu fotoğrafa “Nasıl da sımsıkı tutmuş”, “Baba elimi hiç bırakma der gibi tutmuş” şeklinde yorumlar yaptı.

Sosyal medyada yayınladığı fotoğraflarda kızı Lara’nın yüzünü göstermeyen Meryem Uzerli gibi Can Ateş de minik bebeğin sadece el fotoğrafını paylaştı.

 

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