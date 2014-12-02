Meryem Uzerli: Artık anneyim, eskisi gibi olmam mümkün değil

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, kızı Lara ile yeni bir başlangıç yaptığını söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri’nden yayın yapan MBC4 kanalının sorularını cevaplayan Uzerli, “Ben artık bir anneyim. Lara var hayatımda. Eskisi gibi olmak mümkün değil.” dedi.

‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinde ‘Hürrem Sultan’ karakteriyle üne kavuşan Uzerli, 2015’te Türkiye’ye geleceğini dile getirdi. Uzerli, “Evlere baktım, güzel bir ev buldum, Lara ve benim için. Artık Lara benim yanımda olduğu için benim evim zaten. Yani nerede olursam Lara yanımda olduğu müddetçe çok mutluyum. Lara benim evim. O zaten ‘fresh bir star-Taze bir başlangıç.” diye konuştu. Türkiye’ye 1,5 yıl sonra gelmesini heyecan verici olarak nitelendiren Uzerli, “Uçak indi. İstanbul’u havadan görünce heyecanlanmıştım.” ifadelerini kullandı. Uzerli, yeniden Türkiye’de yaşayıp çalışacağı için mutlu olduğunu anlattı.