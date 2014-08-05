Meryem Uzerli'den hamile takipçisine: Bir hayat geliyor, onu öldürmeyin

5,5 ay önce anne olan Muhteşem Yüzyıl dizisinin Hürrem'i Meryem Uzerli, Instagram'dan hamile bir takipçisinin “Beraber olduğum kişi bebeği istemiyor” sorusu üzerine, "Bir hayat geliyor, onu öldürmeyin" dedi.

‘Tükenmişlik Sendromu’ nedeniyle oynadığı Muhteşem Yüzyıl dizisinden ayrılarak Almanya’ya dönen Meryem Uzerli’ye bir takipçisi Instagram’da “Beraber olduğum insan çocuğumu istemiyor, ne yapmalıyım?” diye sordu.

Benzer sorularla sık karşılaştığını belirten oyuncu, “İki insanın sorumluluğu o. Orada konu ‘Ben istemiyorum’ ya da ‘İstiyorum’ değil. Bir hayat gelmeye karar verdi. Allah öyle istedi. Karar belli. Karşıdaki korkuyorsa, o korku onun kalbini ve gözünü kör yapsa da siz güçlü kalın, o hayata ve Allah’a saygı duyun. Sonra her şey çözülür. Lütfen o hayatı öldürmeyin” dedi.