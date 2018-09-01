Mert Fırat: Bana kınayı sormayın

İdil Fırat ile evlenecek olan oyuncu Mert Fırat, kına gecesinde müstakbel eşinin taht üzerinde girişi hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

İdil Fırat, kına gecesine taht üzerinde giriş yaptı. 4 kişinin taşıdığı İdil Fırat’ın bu görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Eleştirilerin sorulduğu Mert Fırat da yorum yapmaktan kaçındı ve şunları söyledi:

“Şimdi yorum yapsam konu uzayıp gidecek, o yüzden kusura bakmayın sorduğunuz konu hakkında yorum yapmak istemiyorum. Bana tiyatro sorun, sinema sorun, diziyi sorun, cevaplayayım ama bana bu tür sorular sormayın."