Mert Fırat ve İdil Fırat çiftinden evlilik kararı

Kısa bir süre önce ilişkileri başlayan oyuncu Mert Fırat ve İdil Fırat’ın evlenecekleri iddia edildi. Ağustos ayının ikinci haftası nikâh yapmayı planlayan çift, düğün yeri bakmaya başladı.

Mert Fırat, yaklaşık bir yıl beraberlik yaşadığı Hande Doğandemir’den ayrıldıktan hemen sonra İdil Fırat’la aşk yaşamaya başladı. Yaklaşık iki aydır beraber olan ikilinin, düğün haberini sadece yakın çevrelerine söylediği bildirildi.

Milliyet'te yer alan habere göre, Eylül ayında yeni sezonuyla ekrana gelecek olan ‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisinin başrol oyuncularından Mert Fırat’ın, sete başlamadan önce düğünün yapılmasını istediği öğrenildi.

Daha önce oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve Engin Öztürk’le birliktelik yaşayan İdil Fırat’ın ailesi bu isimlerle evliliğe izin vermezken Mert Fırat'a olumlu baktıkları ifade edildi. İdil Fırat, geçtiğimiz hafta oyuncuyu kardeşi ve dedesiyle de tanıştırdı.

Fenerbahçe'nin asbaşkanı Önder Fırat'ın kızı olan İdil Fırat, 1988 yılında dünyaya geldi. George Washington DC Üniversitesi'nde uluslararası politika bölümü okuduktan sonra London School Of Economics Politik Ekonomi ve Avrupa Birliği üzerine yüksek lisansını yaptı.

Dört yıl Amerika'da yaşadıktan sonra Türkiye’ye dönüş yapan İdil Fırat, 2015 yılından bu güne dek özel bir firmanın kurucu ortaklarından birisi.