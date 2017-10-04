Mert Fırat iyi niyet elçisi oldu

Oyuncu Mert Fırat, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) Türkiye’deki ilk “iyi niyet elçisi” oldu.

Dün Şişli’deki Marriott Hotel’de yapılan törende Fırat, Türkiye Mukim Koordinatörü ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Irena Vojackova- Sollorano’dan iyi niyet elçisi sertifikasını aldı. Sollorano, UNDP’nin Türkiye’de 50 yıldır kalkınmayı desteklediğini belirterek, “Mert Fırat da iki yıldan uzun bir süredir bizimle birlikte elinden geleni yapmakta. İyi niyet elçisi, herhangi biri değil. Bu kişinin farklı olması lazım” dedi.

Mert Fırat ise böyle bir sorumluluğun kendisini heyecanlandırdığını ve amacının yereldeki üreticilerin, emekçilerin kalkınmasını, farkındalıklarını artırmak olduğunu söyledi. 36 yaşındaki oyuncu, üstüne çalışacağı konuların cinsiyet eşitliği ve iklim değişikliği olduğunu ifade ederek, Suriyelilerin toplumla entegrasyonu hakkında da çalışmalar yapılacağını bildirdi.

Fırat, “Gönüllülüğe ne zaman ve nasıl başladığı” hakkındaki soruya ise “Ben 13 yaşındayken Halkevleriyle tanıştım. Hem kürek çekiyordum, milli sporcu olmuştum ODTÜ takımı vasıtasıyla. Hem de tiyatro eğitim almak istiyordum. Çok da maddi gücüm yerinde olmadığı için kendim bu imkânı yaratmak durumunda kaldım. O da Halkevleriyle oldu. Halkevlerinde tiyatro çalışmalarına devam ederken, oranın kütüphanesinden yararlanırken birlikte olmanın keyfine varınca mahallelerde çalışmalar başladı. Sokak oyunları gerçekleştirdik derken aslında toplumla ilişkim tiyatro üzerinden ve imece üzerinden sağlanmış oldu. Bu kültür oluşunca çok küçük yaşta, sınıf arkadaşlarımla, çevremle birlikte çalışmaya devam ettim” şeklinde cevap verdi.