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Yaşam

Mersin’de ‘hasta mahkûmlar serbest bırakılsın' eylemi

Mersin'de Tutuklu Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu (TUHAD-FED) üyeleri, cezaevlerindeki hasta mahkumların serbest bırakılması için eylem yaptı

18 Şubat 2014 20:27

Hikmet Durgun

Mersin'de Tutuklu Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu (TUHAD-FED) üyeleri, cezaevlerindeki hasta mahkumların serbest bırakılması için eylem yaptı.

BDP İl Binası önünde toplanan yaklaşık 50 kişilik grup, "Cezaevlerinden bir tabut daha çıkmasın. Hasta tutsaklara özgürlük" yazılı pankart ile "Hasta tutsaklar onurumuzdur" sloganları atarak Atatürk Caddesi'ne kadar yürüdü. Burada grup adına açıklama yapan Ahmet Oğuz, "Devlet ve AKP iktidarının siyasi tutuklulara intikam duygusu ile yaklaştığını ve cezaevlerinde on binlerce siyasi mahkum bulunduğunu" ileri sürerek, "Bu tutsaklardan 550'ye yakını hasta olup 162'si ölüm sınırındadır" dedi. Hasta tutsakların tahliye edilmeleri gerektiğini savunan Oğuz, hasta tutsakların ölüme terk edildiğini öne sürdü.

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