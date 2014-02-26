Mersin Üniversitesi'nde ders boykotu

Hikmet Durgun/ Mersin

Mersin’de Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri rektörlük işgali sonrası açılan soruşturmalara tepki vermek amacıyla cuma gününe kadar derse girmeme kararı aldı.

Mersin Üniversitesi rektörlüğü işgal ettikleri iddiasıyla 121 öğrenciye soruşturma açmış ve hakkında açılan 121 öğrenci arasında İletişim Fakültesi öğrencisi 12 öğrenci de var. İletişim Fakültesi öğrencileri hem 12 arkadaşlarına destek vermek hem de tedbir kararı devam eden öğrenciler için İletişim Fakültesi Merkezi Derslikler önünde bir araya gelerek, ‘Eğitim Haktır Engellenemez, Katil Değil Metiniz Sansürü Yeneriz’ sloganları ve ‘Rektörlükten hesap lafla sorulmaz bizde hesapları deklanşör sorar, Hocam okul etrafı duvarlarla çevrili yer değildir, Alo Fatih MEÜ’yü yayından kaldır’ pankartları eşliğinde Cumhuriyet meydanına kadar yürüdü. Cumhuriyet meydanında fotoğraf makinalarını bırakan öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan Nesime Karateke‘ Soruşturma açılan ve tedbir kararı alınan 12 İletişim Fakültesi öğrencisi, görüntü aldıkları ve haber yaptıkları için bu uygulamaya maruz kalmışlardır. Ayrıca olay günü okulda olmayan Gazetecilik öğrencisi iki arkadaşımız da bu hukuksuzluktan nasibini almıştır” dedi.

"Yaşanan bu olay iletişim öğrencilerinin şimdiden baskı ve hukuksuzluğa maruz kaldıklarını göstermektedir” diyen Karateke, "Bizler İletişim Fakültesi öğrencileri olarak soruşturmalara, tedbir kararlarına, arkadaşlarımızın haber yapma hakkının elinden alınmasına ve baskılara maruz kalmasına karşı mücadele edeceğiz. Bu doğrultuda Perşembe ve Cuma günü derslere girmeyerek boykot kararı alıyoruz” diye konuştu.