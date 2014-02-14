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Politika

Mersin Üniversitesi öğrencilere açılan soruşturma protesto edildi

Mersin Üniversitesi rektörlük binasını işgal ettikleri iddiasıyla 121 öğrenci hakkında açılan adli ve idari soruşturma, öğrenciler tarafından protesto edildi

14 Şubat 2014 01:34

Hikmet Durgun
 
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğrencisi Bahar Salim'in yurt yolunda trafik kazasında ölmesini protesto etmek için geçtiğimiz aralık ayında düzenlenen eylemde rektörlük binasını işgal eden 121 öğrenci hakkında açılan adli ve idari soruşturma, öğrenciler tarafından protesto edildi.
 
Üniversite giriş kapısında bir araya gelen yaklaşık 100 öğrenci, 19 Aralık 2013'te taleplerinin karşılanması amacıyla rektörlük binasını işgal eden öğrenciler hakkında açılan soruşturmayı protesto etti. "Soruşturmalar, baskılar bizi yıldıramaz" yazılı pankart ile üniversite giriş kapısına gelen öğrenciler, "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam", "Baskılar bizi yıldıramaz" sloganları atarak bir süre yolu trafiğe kapattı.
 
Öğrenciler adına açıklama yapan Kendal Öztürk, yapılan rektörlük görüşmesinde kendilerinin dinlenmediğini ve Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Süha Aydın'ın öğrencilere hakaretler savurduğunu öne sürdü. İkinci dönemim başında 121 öğrenci hakkında idari ve adli soruşturma açıldığını aktaran Öztürk, "Haklarında soruşturma başlatılan öğrencilerden 27'sine tedbir adı altında uzaklaştırma cezası verildi ve ders kayıtları engellendi. AK Parti'nin YÖK'ü karanlık ve baskıcı yüzünü bir kere daha gösterdi. Biz öğrencilerin soruşturma süresince keyfi olarak eğitim görme hakları engelleniyor. Bize hiçbir soruşturma, hiçbir ceza geri adım attırmayacaktır" dedi.
 
Açıklamanın ardından 5 dakikalık oturma eylemi yapan öğrenciler, olaysız şekilde dağıldı.

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