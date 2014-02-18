Üniversiteden uzaklaştıran öğrencilere emniyetten soruşturma

Hikmet Durgun

Mersin Üniversitesi tarafından rektörlük binasını işgal ettikleri gerekçesiyle aralarında tedbir amacıyla üniversiteden uzaklaştırılan 27 öğrencinin de bulunduğu 67 öğrenci hakkında Mersin Emniyet Müdürlüğü'nce de soruşturma açıldı.



Aralık ayında Mersin Üniversitesi'nde bir kız öğrencinin trafik kazasında hayatını kaybetmesini protesto etmek için rektörlük binasını işgal ettikleri iddiasıyla Mersin Üniversitesi, 121 öğrenci hakkında soruşturma açmış, 27 öğrenciyi de okuldan uzaklaştırmıştı. 21 öğrencinin okula alınmaması ve soruşturmaya tepki vermek amacıyla üniversite öğrencilerinin üniversitesinin Çiftlikköy yerleşkesi girişindeki oturma eylemi sürerken, Mersi Emniyet Müdürlüğü de aralarında tedbir amacıyla üniversiteden uzaklaştırma cezası alan 27 öğrencinin de bulunduğu 67 öğrenci hakkında “devlet malına zarar vermek”, "gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet etmek” ve “işgal” suçlaması iddiasıyla soruşturma açtı. Haklarında soruşturma açılan öğrenciler ifade vermek için Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı.

Üniversite öğrencilerinin eylemi sürüyor

Öğrencilerin sürdürdüğü oturma eyleminde ise, Fen Edebiyat Fakültesi önünde toplanan öğrenciler ‘Soruşturmalar baskılar bizi yıldıramaz’ yazılı pankart açtı. Eylemleri stajyer muhabir olarak izledikleri halde haklarında soruşturma açılan İletişim Fakültesi öğrencileri de tepkilerini pankartlarla dile getirdiler. Yürüyüş sonrası Öğrenciler adına açıklama yapan Ece Güç, Rektör Aydın ile görüşmek isteyen öğrencilerin herhangi bir kişiye ya da mala zarar vermediğini, çalışma düzenini engellemediğini savundu. “Rektörlüğün kendilerine soruşturmanın açılmayacağı şeklinde söz vermesine rağmen soruşturmanın açıldığını dile getiren Güç, soruşturmaları kınadıklarını söyledi.