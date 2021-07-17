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Çevre

Mersin'deki orman yangını 3 gündür söndürülemedi; alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor

17 Temmuz 2021 09:46

Mersin'in Aydıncık ilçesinde perşembe günü sabah saatlerinde çıkan orman yangını,  havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Dün, alevlerin tehdit ettiği bölgedeki 50 ev, tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Tıklayın- Söndürme çalışmalarından fotoğraflar

Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesi Şırşır mevkiindeki kızılçam ormanında, perşembe günü sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, dün havadan ve karadan alevlere müdahale etti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekilen bölgeye çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi. Ekiplerin 3’üncü günde de alevlere müdahalesi sürüyor.

Geceleri yalnızca karadan gerçekleşen müdahale, havanın aydınlanmasıyla havadan da yapılmaya başlandı.

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