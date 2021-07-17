Mersin'deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor
Mersin'in Aydıncık ilçesinde perşembe günü sabah saatlerinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Söndürme çalışmalarından fotoğraflar...
17 Temmuz 2021 09:58
124
Mersin'deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor
224
Mersin'deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor
324
Mersin'deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor
424
Mersin'deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor
524
Mersin'deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor
624
Mersin'deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor
724
Mersin'deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor
824
Mersin'deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor
924
Mersin'deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor
1024
Mersin'deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor
1124
Mersin'deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor
1224
Mersin'deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor
1324
Mersin'deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor
1424
Mersin'deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor
1524
Mersin'deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor
1624
Mersin'deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor
1724
Mersin'deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor
1824
Mersin'deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor
1924
Mersin'deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor
2024
Mersin'deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor
2124
Mersin'deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor
2224
Mersin'deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor
2324
Mersin'deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor
2424
Mersin'deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor
© Tüm hakları saklıdır.