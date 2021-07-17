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Mersin'deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor

Mersin'in Aydıncık ilçesinde perşembe günü sabah saatlerinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Söndürme çalışmalarından fotoğraflar...

17 Temmuz 2021 09:58

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Mersin'deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Mersin'deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Mersin'deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Mersin'deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Mersin'deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Mersin'deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor

724

Mersin'deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor

824

Mersin'deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor

924

Mersin'deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor

1024

Mersin'deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor

1124

Mersin'deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor

1224

Mersin'deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor

1324

Mersin'deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor

1424

Mersin'deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor

1524

Mersin'deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor

1624

Mersin'deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor

1724

Mersin'deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor

1824

Mersin'deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor

1924

Mersin'deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Mersin'deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor

2124

Mersin'deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor

2224

Mersin'deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor

2324

Mersin'deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor

2424

Mersin'deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor

mersinaydıncıkorman yangınımüdahale
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