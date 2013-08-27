Merkez Bankası'nın kur beklentisi iş dünyasına uymadı

Ayşegül Akyarlı Güven

The Wall Street Journal Türkiye

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın Anadolu Ajansı Finans Masası'nda yaptığı "Dolar yıl sonunda 1.92'nin altında kalırsa şaşırmayın" yorumu iş dünyasının beklentilerine uymadı. İş dünyasının 10 temsilcisine 'Yıl sonu dolar kuru beklentiniz ne?' sorusunu soran The Wall Street Journal'ın anketinde ortalama kur beklentisi 1.98 lira oldu.

İş adamalarının yıl sonu kur beklentileri 1.92 ile 2 lira arasında değişiyor. WSJ'nin anketine katılan 10 iş adamından 7'si liranın yıl sonunda 2 lira seviyesinde kalmasını beklediklerini açıkladı.

Yıl içinde doların 2.4'e kadar çıkacağını bekleyen patronlar da var. Dolar yılı kaç ile kapatırsa kapatsın, iş dünyası temsilcileri önümüzdeki yıl için planlarını yaparken kuru 2 lira olarak alacaklarını söylüyorlar. Desa Deri'nin kurucusu Melih Çelet Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları konusunda "Faiz artırıyorum diyemediği için daha başka söyleyeceği bir şey yoktu. Ben de olsam öyle konuşurdum" derken, Aşçıoğlu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Aşçıoğlu, "Merkez Bankası'nın bu açıklamayı yapması doğru değil çünkü kurun çıkması ya da inmesi sadece Türkiye'nin elinde değil" yorumu yapıyor.

Merkez Bankası Beklenti anketine göre 2013 yılına girdiğinde, dolar kuru konusundaki beklenti 1.82 seviyesindeydi. Yine MB beklenti anketi şu an reel sektörde kur beklentisinin 1.93 olduğunu belirtiyor. İşadamlarının The Wall Street Journal'a anlattığı kur beklentileri ve gerekçeleri şöyle:

Akfen Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın Başçı'nın "1.92'nin altına inebilir" yorumu konusunda ise "Başkanın bir bildiği vardır. Bir bildiği olması lazım sayın başkan böyle konuştuğuna göre. Onun için en iyisi bekleyip görmek" diyor.

Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Yaşar Aşçıoğlu'na göre yılsonu dolar kuru 1.92 TL olsa da artık 2 TL olarak kabul edilecek. Bu değişmeyecek. Kur ne olursa olsun risk hesaplarında doları 2 TL olarak öngördüklerini belirten Aşçıoğlu şöyle devam etti: "Biz zaten bütün hesaplarımızı 2 TL üzerinden yapıyorduk. Bizim için bir sıkıntı değil. Merkez Bankası'nın bu açıklamayı yapması doğru değil. Çünkü kurun çıkması ya da inmesi sadece Türkiye'nin elinde değil. Dünya konjonktürü ile ilgili. ABD'den gelecek olumlu haberler de kurtarmaz. Suriye ya da İran'ın durumu önemli. İsrail Lübnan'a vurursa ne olacak? Çin Rusya'nın duruşu ne olacak? gibi soruların cevabı önemli. Siz doları herhangi bir ülke ya da kuruluş durdurur diyemezsiniz. Ancak öngörü olabilir."

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