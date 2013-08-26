Dolar direnemedi, tekrar 2 lira sınırını aştı

Yeni haftaya hareketli başlayan dolar yeniden 2 lira sınırını tekrar aşarak 2 lira 3 kuruşa yükseldi.

1,99'un üzerinde kalmaya devam eden dolara saat 11.53'te yeniden 2 lira seviyesinden teklif geldi. Ancak bu seviyeden işlem gerçekleşmedi. Dolar öğleden sonra ise 2 lirayı aşarak 2 lira 3 kuruş seviyesine çıktı

Bugünü 'normal gün' ilan eden Merkez Bankası en az 350 milyon dolarlık döviz satacağını açıkladı. İhale saat 16,30'da gerçekleşecek.



Asya'da yatay seyir izledi



Dolar önde gelen para birimleri karşısında ise Asya genelinde bugün yatay seyir izlerken önemli destek seviyelerinin yakınında yer aldı.

Euro karşısında da Cuma günkü kapanış öncesine göre önemli bir değişim göstermeyen dolar bugün 1,3381 seviyesinde işlem gördü.

Dolar karşısında yedi haftadan uzun süredir değer kazanan Euro'da destek seviyesi 1,3335 ile 1,3370 arasında bulunuyor.