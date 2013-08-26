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Ekonomi

Dolar direnemedi, tekrar 2 lira sınırını aştı

Cuma günü 2 liranın üzerine çıkarak rekor kıran ABD Doları, yeni haftaya 1,9933 seviyesinden başladı

26 Ağustos 2013 16:08

Yeni haftaya hareketli başlayan dolar yeniden 2 lira sınırını tekrar aşarak 2 lira 3 kuruşa yükseldi.

1,99'un üzerinde kalmaya devam eden dolara saat 11.53'te yeniden 2 lira seviyesinden teklif geldi. Ancak bu seviyeden işlem gerçekleşmedi. Dolar öğleden sonra ise 2 lirayı aşarak 2 lira 3 kuruş seviyesine çıktı

Bugünü 'normal gün' ilan eden Merkez Bankası en az 350 milyon dolarlık döviz satacağını açıkladı. İhale saat 16,30'da gerçekleşecek.


Asya'da yatay seyir izledi


Dolar önde gelen para birimleri karşısında ise Asya genelinde bugün yatay seyir izlerken önemli destek seviyelerinin yakınında yer aldı.

Euro karşısında da Cuma günkü kapanış öncesine göre önemli bir değişim göstermeyen dolar bugün 1,3381 seviyesinde işlem gördü.

Dolar karşısında yedi haftadan uzun süredir değer kazanan Euro'da destek seviyesi 1,3335 ile 1,3370 arasında bulunuyor.

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