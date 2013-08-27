Başçı: Dolar 1.92’ye inerse şaşırmayın

Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nın konuğu olan Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, bankanın politikaları ve finansal piyasalara ilişkin soruları yanıtladı.

Yılsonu için enflasyon tahminlerinin yüzde 6,2 olduğunu belirten Başçı, 2014 yılı Şubat ayı için de yüzde 5 civarında öngördüklerini hatırlatarak, bunu hala kuvvetle muhtemel gördüklerini söyledi.

Doların yükselişinin duracağını savunan Başçı, 'Eğer yükselirse şaşırın' dedi. Başçı, ihracatın ithalata daha da yaklaştığını da belirtti.

Yıl sonu büyüme tahmininin yüzde 3-4 aralığında olduğunu ifade eden Başçı, şöyle konuştu:

"Cari açıkta öngörülenden biraz daha iyi gelişmeler var. Ağustos ayı itibariyle öncü veriler ithalatta geçen yıla göre bir yavaşlama, ihracatta ise bir artış görüyoruz. İhracatın ithalatı karşılama oranı hızla yükseliyor. Bu iyi bir gelişme. Burada da cari açıkla ilgili bir önceki orta vadeli programa göre aşağı yönde revize etme ihtiyacı olacak.

Beni şu anda iyimser bulabilirsiniz ama 1,92 civarında yıl sonunda bir dolar görürsek şaşırmayalım. Bunu gerçekten not edin, bunun altında olursa şaşırmayın, üstünde olursa 'Başkan böyle demiştiniz, niye üstünde oldu' diye sorarsanız.

Uzun vadeli tahvil faizlerinde aşırı yükseliş oldu yakın zamanda burada da yıl sonunda tekrar tek haneli seviyelere düşeceğini tahmin ediyorum."