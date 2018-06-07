Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar/TL 4.45'e kadar geriledi; peki uzmanlar ne diyor?

T24 Haber Merkezi

Merkez Bankası’nın politika faizini 125 baz puan artırarak yüzde 16.50’den yüzde 17.75’e çekmesinin ardından dolar/TL kuru, 4.4565’e kadar geriledi. Beklentilere uygun olarak Merkez Bankası’nın faizi artırmasının ardından Türk Lirası keskin bir şekilde değer kazanırken; kur yüzde 2’nin üzerinde düştü.

Faiz kararı, geçtiğimiz haftalarda bağımsızlığı konusunda yatırımcılarda ciddi soru işaretleri oluşan Merkez Bankası’nın yeniden bağımsızlığını kazandığı yorumlarına sebep olurken; yatırımcıların bir kısmı bu adımın atılmasında geç kalındığına, diğer kısmı ise yapısal reformaların gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çekti. İşte Merkez Bankası’nın faiz artırım kararının ardından uzmanların yorumları:

Mahfi Eğilmez: MB, politika faizini (haftalık repo faizi) % 16,50'den 1,25 puan artırarak % 17,75'e yükseltti. Bu hamlenin ardından USD/TL kuru 4,50'nin altına geriledi. Doğru ve cesur bir hamle. MB, politika faizini % 13,50'den 16,50 yerine 17,50'ye çıkarsaydı bu kadar maliyete katlanmak gerekmeyecekti. Buna karşılık bu artırımla sorunların çözüldüğünü zannetmek çok yanlış olur. Yapısal reformlar gelmezse bir süre sonra aynı sorunları ve artış zorunluluğunu yaşarız. MB'nin faizi artırmasının ardından USD/TL kuru 4,45'e kadar geriledi, an itibariyle 4,47. Buna karşılık gösterge faiz yüzde 17,95'den % 18,32'ye yükseldi. Bu, bütün faizlerin artacağı anlamına geliyor. Yapısal reformları yapmazsak faiz ile kur birbirine kur yapmaya devam edecek.

TIKLAYIN - Mahfi Eğilmez, Merkez Bankası'nın faiz kararını yorumladı

"Bu tip müdahaleler sadece kısa vadeli çözüm"

Prof. Özgür Demirtaş: Faiz 125 Baz puan daha arttırıldı. Bu doğru bir karar. Ancak bu tip müdahaleler sadece kısa vadeli çözüm. Uzun vadeli ve sürdürülebilir ekonomi için tek çözüm en dipten başlayarak yapısal reformların yapılması.

TIKLAYIN - Prof. Özgür Demirtaş: Merkez Bankası'nın kararı doğru, ancak...

Vedat Özdan: Faiz artışı, hastalığın çaresi değildir. Tansiyonu, sarımsak-limon suyuyla indirme dönemi bitti. Artık Türkiye yaşam tarzını değiştirmek zorunda. "Sağlam kafa sağlam vücutta olur." Öncelikle kafanın değişmesi lazım. En büyük yapısal reform, aklını başına toplamaktır.

Uğur Gürses (Hürriyet): Faiz yüzde 17.75'e çekildi; geriye dönüp bakınca bu kadar hasarı ve gelecek olan potansiyel hasarı neden oturup seyretti Ankara?

"Hükümet yıllar sonra para politikasına karışmanın maliyetinin farkına mı varıyor?"

Emre Peker (Wall Street Journal): Merkez Bankası bugünlerde sürprizlerle dolu, yeni elde ettiği özerkliğin tadını çıkarıyor, hükümet ise yıllar sonra para politikasına karışmanın maliyetinin farkına mı varıyor?

Açıl Sezen (BloombergHT): Kurla büyüme arasındaki tercihte kazanan kur oldu. Merkez Bankası 45 günde 500 baz puan faiz artırmak zorunda kaldı. Bu faiz kuru durdurur mu bilemem, ama ekonomiyi durduracağı kesin.

Phoenix Kalen (Societe Generale Gelişen Piyasalar Stratejisti): Hem TL'nin, hem tahvil piyasasının güçleneceğini öngörüyoruz. Bu karar, MB'nin para politikası belirlemek konusunda bağımsız olduğuna işaret ediyor.

"Dolar/TL, 4.40 seviyesini test edebilir"

Muammer Kömürcüoğlu (İş Yatırım): Diğer oranlar da simetrik olarak arttırılmış oldu. TCMB gerekirse ilave sıkılaştırma adımlarının da atılacağını not ediyor. Karar sonrası başta TL olmak üzere tüm TL cinsi varlıklarda olumlu seyir var. TL’deki değerlenmenin devam edebileceğini düşünüyoruz.

Petr Krpata (ING Bank): Faiz artışı en yüksek beklenti olan 100 baz puanı da aştı. Dolar/TL karar sonrası 4.40 seviyesini test edebilir.