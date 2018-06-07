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Ekonomi

Merkez Bankası faizi artırdı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

07 Haziran 2018 17:01

Merkez Bankası politika faizini yüzde 16,5'ten  yüzde 17,75'e yükseltti. Merkez Bankası'nın bu kararının ardından dolar 4.58'den 4.46'ya geriledi.

Merkez Bankası, 23 Mayıs'ta gerçekleştirdiği ara Para Politikaso Kurulu'nda, geç likidite penceresi (GLP) borç verme faiz oranını 300 baz puan artırmasının ardından 28 Mayıs'ta yaptığı açıklama ile sadeleşme adımı atmıştı.

Ayrıca, TCMB, para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasıyla 1 Haziran'dan itibaren bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının Merkez Bankası politika faizi olacağı ifade edilmiş ve bu kapsamda politika faizi yüzde 16,50'ye çekilmişti.

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