Prof. Özgür Demirtaş: Merkez Bankası'nın kararı doğru, ancak...

Prof. Özgür Demirtaş, Merkez Bankası’nın politika faizini 125 baz puan artırarak yüzde 16.50’den yüzde 17.75’e çekmesini değerlendirdi. Demirtaş, kararın doğru olduğunu ancak bu tip müdahalelerin kısa vadeli çözüm olduğunu söyledi. Demirtaş, "Uzun vadeli ve sürdürülebilir ekonomi için tek çözüm en dipten başlayarak yapısal reformların yapılması" dedi.

Demirtaş, Merkez Bankası'nın ardından Twitter'da "Faiz 125 Baz puan daha arttırıldı. Bu doğru bir karar. Ancak bu tip müdahaleler sadece kısa vadeli çözüm. Uzun vadeli ve sürdürülebilir ekonomi için tek çözüm en dipten başlayarak yapısal reformların yapılması" diye yazdı.