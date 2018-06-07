Mahfi Eğilmez, Merkez Bankası'nın faiz kararını yorumladı

Merkez Bankası faizleri yüzde 16.50'den yüzde 17.75'e çıkardı. Kararın ardından dolar kuru önce 4.58'den 4.50'ye, ardından da 4.46'ya kadar geriledi. Euro ise 5.33 liradan 5.29 liraya kadar indi. Kararı değerlendiren Ekonomist Mahfi Eğilmez karar için "Doğru ve cesur bir hamle" dedi.

Merkez Bankası, bir ay içerisindeki ikinci faiz artışını da yaptı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada faizlerin yüzde 16.50'den yüzde 17.75'e çıkarıldığı belirtildi.

Kararı Twitter'dan değerlendiren Eğilmez şunları söyledi:

MB, politika faizini (haftalık repo faizi) % 16,50'den 1,25 puan artırarak % 17,75'e yükseltti. Bu hamlenin ardından USD/TL kuru 4,50'nin altına geriledi. Doğru ve cesur bir hamle.