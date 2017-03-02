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Ekonomi

Merkez Bankası'nın döviz rezervleri 91.1 milyar dolara çıktı

Kurumun döviz rezervleri, 2012'den bu yana en düşük seviyeyi kaydetmişti

02 Mart 2017 17:59

17 Şubat haftasında 92,8 milyar dolardan 89 milyar dolara gerileyerek 2012'den bu yana en düşük seviyeyi kaydeden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) brüt döviz rezervi 24 Şubat haftasında 2 milyar 39 milyon dolar arttı.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 24 Şubat ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 39 milyon dolar artarak 91 milyar 89 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 89 milyar 50 milyon dolar seviyesindeydi.

Bu dönemde altın rezervleri önceki haftaya göre 310 milyon dolar azalışla 16 milyar 11 milyon dolar oldu. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 729 milyon dolar artışla 107 milyar 100 milyon dolara yükseldi.

Reuters'ta yer alan geçmiş bir analize göre net rezerv ise resmi rakamların üçte biri civarında.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar) :

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