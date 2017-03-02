Dolar/TL, 15 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü!

ABD'den gelen ekonomiye dair olumlu verilerden sonra küresel piyasalarda değerlenmeye başlayan doların etkisiyle, serbest piyasada dolar/TL kuru da yükselişe geçti.

Dolar/TL bankalararası piyasada 3,70'i görerek, 15 Şubat'tan bu yana en yüksek düzeye yükseldi. Euro/TL de 3,89'un üzerinde işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları sonrası mart ayında faiz artışı olasılıklarının yükselmesi doların tüm gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazanmasına neden oldu.

Analistler, daha önce iyi gelen veriler ve açıklamalarla yükselen mart ayına ilişkin faiz artırım beklentilerini yüzde 80 seviyelerine çıkardığını belirtti.



Dolar/TL'de 3,6380 seviyesi önemli destek, 3,6950 ise direnç olarak öne çıkıyor.

Dolar endeksi 2 ayın zirvesini gördü

Fed'den faiz artışı gelebileceği beklentisiyle dolar endeksi 101,97 ile yaklaşık 2 ayın zirvesini gördü. Doların başlıca altı para birimi karşısındaki performansını ortaya koyan endeks 101 seviyesinin üzerinde.

Piyasalar ayrıca jeopolitik gelişmeleri de yakından takip ediyor.

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