HSBC: Türkiye'nin Hazine tahvilleri hâlâ cazip değil

HSBC analistlerinin yazdığı 1 Mart tarihli bir e-posta notunda “Değerlemeler açısından Türkiye hazine tahvilleri hâlâ cazip değil” ifadesi yer aldı.

Analistlerin notunda, Türkiye tahvillerinin cazip olmamasına ilişkin, enflasyonun 2017 ortasına kadar yüzde 11 seviyesine ulaşmaya hazırlandığı, ve hem siyaset hem de politika açısından belirsizliğin korunduğuna işaret edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) tahvil alımlarının değişmeyeceği varsayılarak, hazine tahvillerindeki arz talep dengesinin gelecek aylarda bozulabileceği belirtilen notta, Türkiye tahvillerindeki aşağı yönlü beklentinin altı çizildi.

Kurum, Türkiye 5 yıllık CDS'lerinde (Türkiye Kredi Risk Swapı) alış önerirken, Brezilya 5 yıllık CDS'lerinde ise satış önerisinde bulundu.

CDS nedir?

CDS, Credit Default Swap'ın kısaltılmış halidir. Swap takas, değiştirme anlamındadır. Bu durumda terimi Türkçe'ye çevirmeye çalışılırsa "kredi riskinin devredilmesi" gibi bir anlam çıkmaktadır. Kredi Temerrüt Sigortası olarak da kullanılabilmektedir.