Dolar/TL güne nasıl başladı?

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla yükselen dolar/TL, ABD verilerinin ardından 3,67'nin üzerini gördü.

Bankalararası piyasada güne 3.65 seviyesinde başlayan dolar/TL, 3,67'nin üzerine çıktı. Euro/TL ise da 3,87 seviyesini aştı.

Analistler, dolar/TL'de 3,6150 seviyesinin önemli destek, 3,6700'nin ise direnç olarak öne çıktığını belirtiyor.

Türk Lirası bugün dolar karşısında Güney Kore wonunun ardından en çok değer kaybeden para birimi.

Türk Lirası yılbaşından bu yana da gelişen piyasa para birimleri arasında en çok değer kaybeden para birimi oldu.

Fed açıklama yaptı, dolar yükselişe geçti

Doların yönünü yukarı çevirmesinde Fed yetkililerinin açıklamaları etkili olmuştu. New York Fed Başkanı William Dudley, para politikasında sıkılaştırma gerektiren koşulların ABD başkanlığına Donald Trump'ın seçilmesi ve Kongre'nin Cumhuriyetçilerin kontrolüne geçmesinin ardından "çok daha ikna edici" hale geldiğini söyledi.

San Francisco Fed Başkanı John Williams ise faiz artırımı konusunda "Artık ertelenmesine ihtiyaç görmüyorum. Mart toplantımızda faiz artırımı ciddi şekilde değerlendirmek üzere gündemde olacak" dedi.

Faiz artış beklentisi yüzde 60'a çıktı

Açıklamalar sonrası piyasaların bu ay faiz artırım beklentileri yüzde 60'a çıktı. Fed kritik toplantısını 14-15 Mart tarihlerinde yapacak.

Trump ayrıntı vermedi

Piyasalar ABD Başkanı Donald Trump'un açıklamalarını yakından takip etti. Trump Kongre'de yaptığı konuşmada vergi indirimi ve yeni altyapı harcamaları vaatlerini nasıl hayata geçireceği konusunda ayrıntı vermedi. Trump'ın açıklamaları sonrası dolarda yükseliş devam etti.

Doların altı önemli para birimi karşısındaki performansını izleyen dolar endeksi yüzde 0,4 yükselerek 101,56 oldu.

Geçen haftanın son gününde gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahının zayıflaması sonrası dolar/TL'de yükseliş başlamıştı. Geçen hafta 3,55'li seviyelere kadar gerileyen kur bu seviyelerde tutunamadı.

"Dolar bozdurmakla elimizdeki cephaneyi de düşmana bıraktık"