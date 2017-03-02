Fed'in martta faiz artırma ihtimali yüzde 80'i aştı

Amerikan Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin şahin yanlısı açıklamaları ardından mart ayı faiz artırımı ihtimali tekrar yükselerek kademeli olarak yüzde 80 seviyesini aştı. Traderlar, perşembe günü TSİ sabah saatleri itibariyle Fed'in mart ayında faiz artırımına gitmesine -Fed fonlama oranı vadeli kontratlarına göre- yüzde 86 ihtimal veriyorlar.

New York Fed Başkanı William Dudley, bu hafta salı günü CNN International'a verdiği mülakatta, para politikasının sıkılaştırılması için zeminin son aylarda "çok daha güçlendiğini" söylemişti.

"Faiz artırımına gidilmesi uygun"

Dudley'nin açıklaması öncesinde ise, San Francisco Fed Başkanı John Williams FOMC'nin 14-15 mart'ta yapacağı toplantıda faiz artırımının "ciddi değerlendirmeye" alınacağını dile getirmişti. İki Fed yetkilisinin açıklamaları ardından Fed'in mart ayında faiz artırımına gitme ihtimali, yüzde 70 seviyesinin üzerini görmesi ardından yüzde 50'li seviyelere geri döndü.

BloombergHT'de yer alan habere göre, çarşamba günü konuşan Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, ABD ekonomisinin yüksek faiz için yeterince güçlü olduğunu ifade etti. Fed Guvernörü Lael Brainard ise, ABD'de yakın zamanda faiz artırımına gidilmesinin uygun olduğunu belirtti. Faiz artırımı için gerekli koşulların oluştuğunun altını çizen Fed yetkilisi, faizlerin kademeli oalrak artırılmasının uygun olacağını dile getirdi.

Faiz artırma ihtimali yüzde 86

Fed yetkililerinin şahin yanlısı açıklamaları ardından mart ayı faiz artırımı ihtimali tekrar yükselerek kademeli olarak yüzde 80 seviyesini aştı. Traderlar, perşembe günü TSİ sabah saatleri itibariyle Fed'in mart ayında faiz artırımına gitmesine -Fed fonlama oranı vadeli kontratlarına göre- yüzde 86 ihtimal veriyorlar.

Fed yetkililerin faiz artırımı konusunda şahin yanlısı bir ton benimsemelerinde etkili olan unsur, ABD ekonomisine duyulan güvendeki artış olarak öne çıkıyor. Ekonomiye ilişkin güçlü veriler, enflasyonun hedeflenen yüzde 2 seviyesine yaklaşması ve ılımlı büyüme güven artışını destekliyor.

2017'de üç kez faiz artırımına gidecek

Yatırımcı dikkatleri, Fed Başkanı Janet Yellen'ın cuma günü Chicago'da gerçekleştireceği konuşmasında olacak. Yellen'ın Fed'in mart ayı toplantısı öncesi son kez konuşacak olması, faiz artırımına ilişkin beklentiler açısından konuşmanın önemini artırıyor.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 14 – 15 mart tarihlerinde gerçekleştirilecek politika toplantısı ardından faiz kararını açıklayacak. Fed, aralık 2016 toplantısının ardından, 2017 yılında toplam üç kez faiz artırımına gidileceğini açıklamıştı.