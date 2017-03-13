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Ekonomi

Merkez Bankası'nın anketine göre, dolar/TL yıl sonunda ne kadar olacak?

Bir önceki ankette tahminler 3.8807 olacağı yönündeydi...

13 Mart 2017 19:03

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) 'Mart ayı Beklenti Anketi'ni yayınlandı. Anket sonuçlarına göre yıl sonu Dolar/TL tahmini, bir önceki 3.8807 seviyesinden 3.8495'e geriledi.

Yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki anketteki yüzde 8.87'den mart ayı anketinde yüzde 9.08'e gerilerken, 12 aylık enflasyon beklentisi yüzde 8.21'den yüzde 8.15'e düştü. 24 aylık enflasyon beklentisi ise yüzde 7.59'dan yüzde 7.70 seviyesine yükseldi.

Anketten çıkan 217 yılına ilişkin büyüme beklentisi değişiklik kaydetmeyerek bir önceki anketten çıkan yüzde 2.9 seviyesindeki sabit seyrini korudu.

16 Mart Perşembe günü, Merkez Bankası Para Politika Kurulu, mart ayı toplantısını gerçekleştirerek faiz kararlarını açıklayacak.

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya,  "Gerekirse ilave sıkılaştırma yapabiliriz" yapabiliriz demişti:

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