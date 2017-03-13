Cari açık ocakta 561 milyon dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Ocak ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı.

Ocak 2017'de cari açık, bir önceki yılın ocak ayına göre 561 milyon dolar artarak 2 milyar 762 milyon dolar olarak gerçekleşti. Buna göre; on iki aylık cari işlemler açığı 33 milyar 163 milyon dolar oldu. Beklenti cari açığın 2.85 milyar dolar olmasıydı. Bir önceki aya ilişkin veri 4.27 milyar dolardan 4.29 milyar dolara revize edildi.



Ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 420 milyon dolar artarak 3 milyar 105 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirlerin 232 milyon dolar azalarak 578 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.



Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 125 milyon dolar tutarında azalarak 589 milyon dolara düştü. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 55 milyon dolar azalarak 336 milyon dolar oldu.

802 milyon dolar net satım yapıldı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), bir önceki yılın aynı ayına göre 429 milyon dolar azalarak 360 milyon dolar tutarında gerçekleşti. Portföy yatırımları 1 milyar 584 milyon dolar tutarında net giriş (net yükümlülük artışı) kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 649 milyon dolar net alım, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 802 milyon dolar net satım yaptığı görüldü.



Yurt dışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak, genel hükümet 2 milyar dolar net borçlanma, bankalar ve diğer sektörler ise sırasıyla 170 milyon dolar ve 53 milyon dolar net geri ödeme gerçekleşti.

225 milyon dolar net borçlanma gerçekleşti



Diğer yatırımlar, 534 milyon dolar tutarında net çıkış (net varlık artışı) gerçekleşti. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 797 milyon dolar, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları da 1 milyar 512 milyon dolar tutarında net artış kaydetti. Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, genel hükümet 170 milyon dolar, bankacılık sektörü 187 milyon dolar ve diğer sektörler de 225 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi. Resmi rezervler 2 milyar 55 milyon dolar azaldı.