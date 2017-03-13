Dolar kritik haftaya yükselişle başladı; Euro 4'ü aştı

Geçen hafta 3.70'in altına gerileyen Dolar/TL Fed beklentilerinin de etkisiyle güne artışla başladı. Kur saat 09:19'da %0.4 yükselişle 3.7479'dan işlem gördü. Euro/TL ise 4 seviyesini aştı.



Bu hafta kurun hareketi üzerinde etkili olabilecek kritik gelişmeler var. Çarşamba günü ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Faiz artışına gidilme ihtimali %100 olarak fiyatlanıyor. Fed kararının bir gün sonrasında ise TCMB'nin faiz kararı açıklanacak.





FED'in dolara etkisi ne olur?





Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan Bloomberg HT'ye "Rotterdam gerginliğinin fiyatlamada çok etkili olmadığını görüyoruz. Fed'in bu haftaki toplantısında ve Başkan Janet Yellen'ın konuşmasında ne gibi sözel yönlendirme yapacağı önemli. Bu yıl 3'ten fazla faiz artışı olur mu buna bakacağız. Eğer Fed bu yönde bir mesaj vermez sadece faiz artırırsa piyasa çok fazla sarsıntı olmayacaktır, bu durumda dolar tarafında gevşeme olmasını bekleyebiliriz." yorumunu yaptı.





"Dolar negatif olur"





Ak Yatırım ise yolladığı notta, üyelerin 3 faiz artırımı tahmini yapabileceği yönündeki senaryonun daha olası olduğunu belirterek "Fed faiz artırır ve FOMC üyeleri 2017 için 3 artırım tahmin ederse dolar negatif, dünya Borsaları, altın, gelişen ülke Borsa ve paras birimleri pozitif olur" değerlendirmesinde bulundu.