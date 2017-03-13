Goldman Sachs'a göre, Merkez Bankası yüzde kaç faiz artırımına gidecek?

Goldman Sachs analistleri, kurumun 10 Mart tarihli bir araştırma raporuna göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) geç likidite penceresinde 100 baz puan artırıma gidilerek yüzde 12 seviyesine çekilmesi bekliyor.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) 16 Mart Perşembe günü, mart ayı toplantısını gerçekleştirerek faiz kararını açıklayacak. Kurum, gecelik borç verme faizinde 50 baz puan artırıma gidilerek yüzde 9.75 seviyesine yükseltilebileceği görüşünde.
Goldman'ın haftalık repo faizine ilişkin beklentisi ise değişime gidilmeyerek yüzde 8 seviyesinde bırakılması yönünde.
Merkez Bankası Başkanı: Gerekirse ilave sıkılaştırma yapabiliriz