Halkbank hisseleri, Zarrab davasına bakan savcının görevden alınmasıyla yükselişe geçti

Halkbank hisseleri haftasonu, ABD'de görülen Reza Zarrab davasına bakan savcının görevden alınması sonrası yüzde 1,18 yükselişle açıldı. Bankanın iştiraki Halk GYO da açılışta yüzde 1,01 değer kazandı.

BusinessHT'de yer alan habere göre, Tera Menkul Değerler sabah raporunda borsada bugün öne çıkabilecek hisseler arasında Halkbank'a dikkat çekmişti.

Raporda, "ABD'de Rıza Zarrab'ın davasına bakan Savcı Pret Bharara görevden alındı. Halkbank hisseleri, Zarrab davasından dolayı piyasalar tarafından ağır şekilde cezalandırılmıştı, dolayısıyla kısa vadede hafif de olsa daha iyi bir performans gösterebilir" denildi.

Trump yönetimi, New York Güney Bölge Savcısı Preet Bharara'nın da aralarında bulunduğu 46 savcının istifasını istemiş, Bharara, "İstifa etmedim, kovuldum" demişti.

Ne olmuştu?

Türkiye’de “takipsizlik” verilen 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında, Reza Zarrab’la birlikte gözaltına alınanlar arasında, o dönemde Halkbank’ın Genel Müdürü olan Süleyman Aslan da vardı. Zarrab’ın yargılandığı New York Güney Eyalet Federal Mahkemesi savcılığı, mahkemeye sunduğu belgeler içinde, Zarrab’ın tutuklandığında el koyulan cep telefonundan çıkan bilgiler de yer almıştı. Savcılığın mahkeme son sunduğu kanıtlar içinde yer alan bir SMS mesajlaşmasında da ilk kez Halkbank’ın adı geçmişti. Savcılığın, Zarrab’ın Farsça bildiğini kanıtlamak için kullandığı ve dilekçeye 'kanıt N' ekiyle geçen SMS mesajlaşması, Zarrab ile 'Kahalzade' adlı bir kişi arasında geçiyor, mesajlaşmada, Halkbank belgeleri kullanılarak Kore’yle yapılan mali alış-verişlerden bahsediliyordu

Savcılık dilekçesinde ilgili bölüm aynen şöyle yer almıştı:

“Zarrab’ın cep telefonunda gönderenin farsça alfabe kullanarak yazdığı mesajları gösteren iki ekran görüntüsü bulunuluyor. İlkinde (kanıt N), “Kahalzade” adıyla anılan gönderici fars alfabesi kullanarak, Halk Bank (Türk devletinin sahip olduğu bir banka) belgeleri kullanılarak Kore’yle yapılan bir mali işlem hakkında yazıyor. Gelen yanıt, Latin alfabesiyle ancak Farsça yazılmış ve olumlu. İkincisinde (Kanıt O), “Mojtaba 2″ adıyla anılan gönderici Fars alfabesiyle Reza’ya ısrarla görüşmek istediğini yazıyor. Reza ise Farsça, ancak LAtin alfabesi kullanarak Mojtaba’ya ekranda görünen fotoğrafını değiştirmesini söylüyor.”