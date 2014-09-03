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Ekonomi

Merkez Bankası: İşsizliğin düşeceğine ilişkin belirgin işaret yok

Merkez Bankası, 'Kuraklığa bağlı olarak artan gıda fiyatları ve süregelen jeopolitik riskler kısa vadede tüketici güveni ve kredi talebindeki artışı sınırlayabilecek' dedi

03 Eylül 2014 19:09

Merkez Bankası, politika faizinde bir değişiklik yapmadığı geçen haftaki Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin özetlerde, "Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin öncü göstergeler istihdamda belirgin bir toparlanmaya işaret etmemektedir. Yatırım eğiliminin düşük seviyelerde seyretmesi istihdam piyasasındaki iyileşmenin zaman alabileceğine işaret etmekte" uyarısında bulundu. 

"Kuraklığa bağlı olarak artan gıda fiyatları ve süregelen jeopolitik riskler kısa vadede tüketici güveni ve kredi talebindeki artışı sınırlayabilecek" görüşüne de yer verilen Merkez Bankası açıklamasında, geçen yılın ortalarından itibaren gerçekleşen birikimli döviz kuru gelişmelerinin yıllık enflasyon üzerindeki olumsuz yansımalarının kademeli olarak azaldığı vurgulandı ve şu konulara dikkat çekildi: 

 

İhracatın büyümeye katkısı azalabilir 

 

"Son dönem verilerinin ihracatın büyümeye olumlu katkısının önümüzdeki dönemde azalabileceğine işaret etmektedir. Altın hariç ihracat miktar endeksi uzunca bir süre sonra ilk kez Haziran ayında aylık bazda gerileme göstermiştir. Bu durum en büyük ikinci ihracat pazarımız olan Irak'taki jeopolitik gelişmelerden ve Euro Bölgesi'nde iktisadi faaliyetin yavaşlamasından kaynaklanmaktadır" 

 

İhracatta yavaşlama gözlenecek 

 

Bu faktörlerin bir süre daha dış talebi sınırlamaya devam etmesi riski bulunduğnun da altı çizilen Merkez Bankası değerlendirmesinde, "Nitekim öncü göstergeler yılın üçüncü çeyreğinde ihracatta bir miktar yavaşlama gözleneceği yönünde sinyaller veriyor" denildi ve şöyle devam edildi: 

"İç talep ılımlı bir seyir izlerken dış talepte ivme kaybı görülmektedir. Anket göstergeleri iktisadi faaliyetin üçüncü çeyrekte de ılımlı seyredeceğine işaret etmektedir. Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde talep gelişmelerinin enflasyon üzerinde baskı oluşturmayacağı düşünülmektedir. Öte yandan, zayıflayan dış talebe bağlı olarak cari dengedeki düzelmenin bir miktar hız keseceği öngörülmekte." 

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