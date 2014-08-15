İşsizlik 10 dönem sonra yüzde 9'un altına düştü

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin hane halkı işgücü istatistiklerini açıkladı. Mayısta işsizlik oranı yüzde 8.8 ile Temmuz 2013'ten bu yana en düşük düzeye indi. İşsizlik oranı 2013'ün temmuz döneminden bu yana ilk kez 10 dönem sonra yüzde 9'un altına düştü.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Mayıs’ta Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2 milyon 551 bin kişi, işsizlik oranı ise yüzde 8,8 olarak hesaplandı. Nisan ayındaki işsiz sayısı 2 milyon 579 bin, işsizlik oranı ise yüzde 9 seviyesindeydi.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8, kadınlarda ise yüzde 10,5 olarak kayıtlara geçti.

15-24 yaş grubu genç nüfustaki işsizlik oranı yüzde 15.8

Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı, yüzde 10,7 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç nüfustaki işsizlik oranı yüzde 15,8, 15-64 yaş grubundaki işsizlik oranı ise yüzde 8,9 oldu.

Mayıs’ta 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin sayısı 26 milyon 538 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 46,7 olarak gerçekleşti. Bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 5 milyon 820 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 20 milyon 718 bin kişi oldu. İstihdam edilenlerin yüzde 21,9'u tarım, yüzde 20,2'i sanayi, yüzde 7,4'ü inşaat, yüzde 50,5'i ise hizmetler sektöründe yer aldı.