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Ekonomi

Kadın tarlaya indi, işsizlik azaldı

Nisan ayında işsizlik yüzde 9.7'den 9’a indi. Çalışanların yüzde 81,2'sinin kayıt dışı olduğu tarım sektöründe çalışan kadınların oranı yüzde 33,2, erkeklerin oranı yüzde 16,1 oldu

16 Temmuz 2014 23:14

Mart ayında işsizlik oranı yüzde 9.7 olan işsizlik oranı nisanda yüzde 9’a indi. İşsizliğin azalmasında kadınların ekim ve çapa işlemleri için tarlalarda işe başlaması etkili oldu. TÜİK’in açıkladığı istihdam verilerine göre, tarım sektöründe çalışan erkeklerin oranı yüzde 16.1 iken kadınların oranı yüzde 33.2 oldu. Erkeklerin yoğun olarak çalıştığı sektör ise sanayi oldu. TÜİK’in açıkladığı kayıt dışı istihdam verilerine göre tarım sektöründe yüzde 81,2 iken, tarım dışı sektörlerde yüzde 22,3 oldu. 

 

Genç işsizliği yüzde 15.5

 

Şebnem Turhan’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, işgücü marta ayına göre 443 bin kişilik artışla 28.7 milyon kişi olurken istihdam ise 611 bin kişi artarak 26.1 milyon kişiye yükseldi. İşsiz sayısı ise 168 bin kişi gerileyerek 2 milyon 579 bin kişi olarak belirlendi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8.4, kadınlarda ise yüzde 10.2 oldu. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı yüzde 10.8 tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı yüzde 15.5, 15-64 yaş grubunda bu oran yüzde 9.1 oldu.

Nisanda tarım sektöründe çalışan sayısı 5 milyon 578 bin kişi olurken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 20.6 milyon kişi olarak belirlendi. Tarım istihdamındaki marta göre 263 bin kişi olan artışın ise 205 bini sadece kadınlardan kaynaklandı. Ekim ve çapa için tarlalarda işe başlamak kadınlarda martta yüzde 15.1 olan işsizlik oranının da yüzde 14.3’e geriletti.

 

Kadınlar nerede istihdam ediliyor?

 

Tarım    %33.2

Sanayi  %15.7

Ticaret   %9.7

İnşaat %0.9

Kamu yönetimi %2.9

Ulaştırma %1.0

Eğitim    %8.7

Sağlık    %8.4

İdari faaliyet       %5.2

Turizm  %3.5

 

Erkekler nerede istihdam ediliyor?

 

Sanayi  %22.5

Tarım    %16.1

Ticaret   %15.1

İnşaat    %10.0

Kamu yönetimi  %6.3

Ulaştırma %5.8

Eğitim %3.7

Sağlık %1.7

İdari faaliyet %4.3

Turizm  %5.7

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