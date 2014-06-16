İşsizlik yüzde 9,7 seviyesinde

İşsizlik oranı Şubat, Mart, Nisan aylarını kapsayan Mart döneminde yüzde 9.7, tarımdışı işsizlik ise yüzde 11.6 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı ise bir önceki döneme göre 0.1 puanlık artış ile yüzde 9.1 oldu.

TÜİK hanehalkı işgücü araştırmasında 2014 Şubat dönemiyle birlikte Avrupa Birliği’ne tam uyumun sağlanmasına yönelik yeni düzenlemelere geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin "Hanehalkı İşgücü İstatistiklerini" açıkladı. Buna göre, Mart 2014 döneminde Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2 milyon 747 bin kişi, işsizlik oranı ise yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,1, kadınlarda ise yüzde 11 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı yüzde 11,6 olarak tahmin edilirken, 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı yüzde 16,7 iken, 15-64 yaş grubunda bu oran yüzde 9,9 oldu. Martta 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin sayısı, 25 milyon 583 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 45,1 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 5 milyon 316 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 20 milyon 268 bin kişi oldu. İstihdam edilenlerin yüzde 20,8'i tarım, yüzde 21'i sanayi, yüzde 7,1'i inşaat, yüzde 51,2'si ise hizmetler sektöründe yer aldı.