Nisan ayı işsizlik oranı yüzde 9

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014 yılı Nisan ayı 'Hanehalkı İşgücü İstatistikleri'ni açıkladı. İşsiz sayısı 2014 yılı Nisan döneminde 2 milyon 579 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 9 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2014 yılı Nisan döneminde 2 milyon 579 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise yüzde 9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,4, kadınlarda ise yüzde 10,2 oldu. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı yüzde 10,8 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı yüzde 15,5 iken,15-64 yaş grubunda bu oran yüzde 9,1 olarak gerçekleşti.

Nisan 2014 döneminde 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin sayısı, 26 milyon 194 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 46,1 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,1, kadınlarda ise yüzde 27,6 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 5 milyon 578 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 20 milyon 616 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin yüzde 21,3’ü tarım, yüzde 20,5’i sanayi, yüzde 7,3’ü inşaat, yüzde 50,9’u ise hizmetler sektöründe yer aldı.

İşgücü nüfusu 2014 yılı Nisan döneminde 28 milyon 773 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise yüzde 50,7 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1 kadınlarda ise yüzde 30,7 oldu. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı 2014 yılı Nisan döneminde yüzde 34,8 olarak gerçekleşti. Bu oran tarım sektöründe \%81,2 iken, tarım dışı sektörlerde yüzde 22,3 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam sayısı bir önceki döneme göre 2 bin kişi artarak 26 milyon 32 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 45,8 olarak gerçekleşti. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlerin sayısında 2014 yılı Nisan döneminde, bir önceki döneme göre 11 bin kişilik artış gerçekleşti. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 9,1 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puanlık azalış ile yüzde 50,4, olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerde en fazla artış 105 bin kişi ile hizmet sektöründe gerçekleşti.