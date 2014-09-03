Uzmanlardan enflasyon tahmini: Yıl sonu hedefi tutmayabilir

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon verileri beklentileri aşınca, 2 yıllık tahvil faizi 3 baz puan artışla yüzde 9.22'ye çıktı, 10 yıllıklarda ise faiz yüzde 9.14 düzeyine geldi. Uzmanlar bu gelişmelerle yıl sonu enflasyon hedefinin tutmayacağı yönünde görüş bildirdi.

BloombergHT.com’da yer alan habere göre, tersine dönen getiri eğrisi, daha sonra yatay seviyeye geldi. Saat 12:40 itibarıyla 2 ve 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 9.10'da. BIST 100 ilk seansı yüzde 0.64 artışla 81,226.06 puandan kapatırken, güçlenen TL dolar karşısında 2.1639, euro karşısında 2,8441 seviyesinde.

Ekonomistler veriler sonrasında özellikle yıl sonu enflasyon tahmininin tutmayabileceği görüşünde birleşirken, gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir sonraki enflasyon raporunda.

İş Portföy Ekonomisti Can Uz, "Gıda grubu fiyatlarındaki yükselişin etkisi dikkat çekici ancak belki bundan daha önemli olan fiyatlama davranışlarındaki belirgin bozulma. Çekirdek enflasyonun momentumu Ağustos ayında gerilemedi, tam tersine arttı. Ocak- Mart dönemindeki kur şoklarının fiyat geçişkenliği etkisi artık hemen hemen silinirken, Ağustos ayında nominal sepet kurunun da hafif zayıflamasıyla, fiyatlama davranışları değişti. Bunun güzel bir örneğini yıllık yüzde 14.7’ye varan lokanta ve otel fiyatları ile yüzde 7.1’e yükselen kira fiyatları artışlarında görebilmekteyiz. Çekirdek enflasyonda (mevsim etkisi arındırılmış ve yıllıklandırılmış) mevcut seviye yüzde 8.0'dir ve sepet kur anlamlı şekilde 2.50’nin altına gelmedikçe yıl sonuna kadar bu enflasyon değerinin aşağı yönlü hareket etmesi beklenmemelidir" dedi.

Odeabank Ekonomik Araştırmalar Müdürü İnanç Sözer tarafından yayımlanan raporda, "Her ne kadar enflasyonun mevcut seviyesi ve ağır kuraklık koşullarına bağlı olarak gıda fiyatlarına dair belirsizlikler yukarı yönlü risklere işaret etse de, TL’deki stabilizasyon, petrol fiyatlarındaki son düşüş ve gıdada düzeltmenin yılın son çeyreğinde geleceği varsayımı altında 2014 yılı enflasyon tahminimizi yüzde 8.2 ile değiştirmiyoruz. Eylül ayına dair öncü veriler de uç risklerin geride kaldığına işaret ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Ferman, "Rakamlar sadece araç, amaca bakmak lazım. Gelişmiş bir ülkede, ciddiye alınabilecek bir ekonomide, gelecek için ümit vaadeden bir ekonomide yüzde 5'in üzerinde bir enflasyon kabul edilemez. Başka bir değişle yüzde 5'in üzerindeki her enflasyon aslında burada bir sıkıntının olduğunu, hatta iki hanelilere doğru gidildiğinde bir süre sonra kronikleşmiş ve adeta kayıtsız kalınmış bir unsur olduğuna dair önemli bir işarettir ve her şey iyi gelse bile kırılgan bir ekonomi yaftasını ömür boyu üzerinizde taşımanıza izin verir" dedi.

BGC Partners Başekonomisti Özgür Altuğ, "Birçok piyasa yorumcusunun tahminlerini revize etmesi sonrasında enflasyonun aylık bazda beklenenden biraz daha iyi geldiğini söyleyebiliriz, fakat bu durum hala yüzde 9 seviyesinin üzerinde olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor. TCMB yıl sonu enflasyon tahminini geçtiğimiz toplantıda değiştirmeyerek yüzde 7.6'da tuttu fakat şu andaki para politikasının enflasyonu kontrol etmekten çok uzak olduğu açıkça ortada" yorumunu yaptı.

Şeker Yatırım Başekonomisti Gülay Elif Girgin, "Gıda çok önemli bir kalem, fakat her şeyi gıdaya yüklemek çok anlamlı değil. Gıda dışında çekirdek enflasyonda da çok ciddi rakamlar görüyoruz uzun zamandır. Enflasyon bizde çok yapısal bir durum, bir türlü ulaşamadığımız yüzde 5 hedefine yıl sonunda gelebilecek gibi görünmüyor, hatta bir sonraki enflasyon raporunda yüzde 7.6 olan yıl sonu tahminin bile yukarı yönlü revize edildiğini görebiliriz, bu da şu anda uygulanan para politikasını düşündüğümüzde çok iyi bir gelişme teşkil etmeyecek" değerlendirmesinde bulundu.