Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) açıklanan verilere göre aylık TÜFE yüzde 0,09 olarak gerçekleşti. Ekonomistler eksi enflasyon beklerken TÜFE'nin Ağustos ayında az da olsa artması yıllık enflasyondaki son 3 aydaki yükseliş trendini devam ettirdi.

Ekonomistler Ağustos ayı için yüzde 0,03'lük küçük bir düşüş bekliyorlardı. Böylece Ağustos ayı enflasyonu yüzde 0,09 ile beklentilerin üstünde çıktı.

Yıllık TÜFE ise yüzde 9,54 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon son 5 aydır yüzde 9'un üstünde kalmış oldu.

Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 9,32 ile beklentileri aşmıştı. Temmuzda Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 0,45, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 0,73 arttı.

Ağustos'ta ÜFE yüzde 0,42; yıllık ÜFE ise yüzde 9,88 olarak gerçekleşti.