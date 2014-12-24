Merkez Bankası faizleri sabit tuttu

Merkez Bankası yılın son Para Politikası Kurulu toplantısında faizleri değiştirmedi. 1 haftalık repo faizi yüzde 8,25'te kaldı. Marjinal fonlama oranı yüzde 11,25, borçlanma faiz oranı ise yüzde 7,50'de sabit kaldı. Merkez Bankası açıklamasından 4 ay sonra ilk kez gıda fiyatları ile ilgili yorumunu çıkardı.

Kararlara göre Merkez Bankası 1 haftalık repo faizini değiştirmeyerek yüzde 8,25'te sabit tuttu. Faizkoridorunun üst bandı olarak görülen marjinal fonlama oranını yüzde 11,25'te tutan Merkez Bankası alt koridor olan borçlanma faiz oranını da yüzde 7,50'de bıraktı.

Merkez Bankası geç likidite penceresi borç verme faiz oranını da yüzde 12,75 ile değiştirmedi.

Merkez Bankası rezerv opsiyon katsayısı ve zorunlu karşılıklarda da değişikliğe gitmedi.

Ekonomistler Kasım ayı içinde enflasyonda iyileşme beklentileriyle Merkez Bankası'nın yılın son faiz toplantısında faiz indiimi yapabileceğine dikkat çekmiş, ancak Rusya kaynaklı türbülansın ardından bu ihtimalin zayıfladığını belirtmişlerdi. Böylece Merkez Bankası beklentilere paralel şekilde faiz oranlarını değiştirmedi.

İşte Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama:

"Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle kredi büyüme hızları makul düzeylerde seyretmektedir. Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi destekleyecektir. Dış talep zayıflarken iç talep büyümeye ılımlı düzeyde katkı vermektedir. Kurul, açıklanan yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmiştir.

Yılın başında alınan makroihtiyati önlemlerin ve para politikasındaki sıkı duruşun çekirdek enflasyon eğilimi üzerindeki olumlu etkileri gözlenmektedir. Ayrıca, başta petrol olmak üzere düşen emtia fiyatları enflasyonda öngörülen düşüş sürecini destekleyecektir.

Mevcut para politikası duruşu altında Kurul, enflasyonun 2015 yılında, ilk yarıda daha hızlı olmak üzere, Enflasyon Raporunda belirtilen görünümle uyumlu bir düşüş sergileyeceğini öngörmektedir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlar yakından izlenecek ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar getiri eğrisini yataya yakın tutmak suretiyle para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."

'Gıda fiyatlarının enflasyona etkisinden bahsedilmedi'

Merkez Bankası açıklamasında önceki aylara göre gıda fiyatlarının enflasyona etkisinden bu kez bahsedilmemesi dikkat çekti. Merkez Bankası son 4 aydır gıda fiyatlarındaki yükselişin enflasyonun düşmesini geciktirdiğine yönelik "Gıda fiyatlarındaki yüksek seyir enflasyon görünümündeki iyileşmeyi geciktirmektedir" ifadesini kullanıyordu. Son açıklama bu ifade yeralmazken petrol fiyatlarındaki düşüşe dikkat çekildi.