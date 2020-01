Merkez Bankası, dolar ve Euro krizi sonrası gerekirse faizleri artıracak

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, doların 2.41 seviyelerine kadar ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırması üzerine piyasalarda yaşanan çalkantıya ilişkin olarak, “Elimizdeki bütün araçları gerektiği kadar gerektiği yerde kullanıyoruz ve bundan sonra da kullanmaya hazırız, amacımız da enflasyonu düşürmek” dedi. "Genel olarak her türlü aracı gerektiği zaman, gerektiği kadar, gerektiği ölçüde kullanırız" diyen Başçı, "Amacımız da enflasyonu bu fırsattan istifade düşürmek. İhtiyaç olursa faizleri de artırabiliriz" ifadesini kullandı.

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre Başçı, FED için bütün hazırlıkları yaptığını belirterek, bütün araçları gerektiği yerde kullanacaklarını ifade etti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na brifing veren Başçı, milletvekillerinin Rusya ve piyasalar ile ilgili sorularına “diplomatik” bir dil kullanarak cevap verirken, piyasalarda yaşanan durum için, “Geçici olmasını arzu ediyoruz” dedi.

Çalkantıların etkisi geçici

Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine önce bir sunum yapan Başçı, daha sonra soruları yanıtladı. Başçı, yaklaşık 4 saat süren toplantının çıkışında, “Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerimize, enflasyonu düşürmeye, fiyat istikrarına odaklı bir para politikası ile birlikte zaten Türkiye’nin temelleri sağlam olduğu için bu tür çalkantıların etkisi her zaman için geçici olur, onu vurguladık” dedi. Başçı şöyle devam etti:

“Çok önemli olan husus elimizdeki bütün politika araçlarıyla enflasyonu düşürmeye şu anda odaklıyız. Dış dengeyle ilgili konu zaten kendiliğinden şu anda çözülmek üzere çünkü petrol fiyatlarındaki gelişmeler orada yardımcı olacak. Büyümeye de oradan olumlu bir katkı gelecek. Yani petrol fiyatlarındaki düşüşlerden önemli bir katkı gelecek. Dolayısıyla biz şu anda fiyat istikrarına odaklı bir şekilde elimizdeki bütün politika araçlarıyla çalışmaya devam ediyoruz. Temel mesajımız budur. Yapısal reformların da büyümeye katkı yapacağını vurguladık.”

Faiz artırır mı?

Başçı, gazetecilerin, piyasaların FED’e odaklandığını hatırlatmaları üzerine, “Bunların hepsi aynı çerçeve içerisinde. Türkiye şu anda enflasyonu düşürmeye odaklı grupta yer alırsa bu tür çalkantıların hepsi geçici olur inanın. En önemli husus burada enflasyonun düşeceği konusunda herkesin en ufak bir şüphesinin olmaması. Bu olduğu sürece her türlü iniş çıkışlar geçici olur” dedi. Gazetecilerin, kapalı toplantıda milletvekillerine “(FED’e göre gerekirse faiz artırırız) demişsiniz” ifadesi üzerine Başçı, “Biz şöyle söyledik; elimizdeki bütün araçları gerektiği kadar gerektiği yerde kullanıyoruz ve bundan sonra da kullanmaya hazırız, amacımız da enflasyonu düşürmek. Temel mesajımız bu. Tek tek spesifik olarak söylemedik. Genel olarak her türlü aracı gerektiği zaman, gerektiği kadar, gerektiği ölçüde kullanırız, amacımız da enflasyonu bu fırsattan istifade düşürmek. Çünkü petrol fiyatlarının düşüşü gerçekten yardımcı olacak” açıklamasını yaptı. “Dünden beri (önceki gün) hareketlilik yaşanıyor” ifadesi üzerine de Başçı, “Ama her yerde, bütün dünyada yaşanıyor. Dolayısıyla Türkiye’ye olan etkilerini en aza indirme konusunda enflasyonu düşürmeye odaklı duruş yardımcı olacak” dedi.

41 milyar dolar rezervimiz var

Komisyon’un kapalı kısmında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Başçı, Rusya ile ilgili sorulara, piyasadaki riskler gözönüne alınarak gereken tedbirlerin alınacağını söyledi. Türkiye’nin Rusya’ya göre iyi durumda olduğunu, zamanında müdahale ettiklerini dile getiren Başçı, Türkiye’nin 41 milyar dolarlık kullanılabilir rezervi olduğunu belirtti.