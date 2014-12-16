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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan dolara sınırlama hamlesi

Doların 2.41'i görmesi üzerine Merkez Bankası, enerji ithalatçısı kamu kuruluşlarının döviz ihtiyaçlarını Hazine'den karşılama kararı aldı

16 Aralık 2014 19:10

Doların 2.41 TL'ye yükselerek yeni rekor kırması üzerine Merkez Bankası'ndan flaş bir karar geldi. Buna göre enerji ithalatçısı kamu kuruluşlarının döviz ihtiyaçları Hazine ve Merkez Bankası tarafından karşılanacak.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Enerji ithalatçısı kamu iktisadi teşebbüslerinin döviz ihtiyacının gerekli görülen kısmının Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankası tarafından doğrudan karşılanması uygun görülmüştür. Uygulama 17 Aralık 2014 tarihinden itibaren başlayacaktır" denildi.

Öte yandan hurriyet.com.tr'ye konuşan Merkez Bankası yetkilileri bu hamlenin piyasadaki döviz talebini sınırlama amacı taşıdığını belirtirken ilk kez tüm KİT'leri kapsayan bir adım atıldığına dikkat çekti.

Analistler kamunun aylık dolar talebinin 1.5 milyar doları bulduğunu belirtirken bu talebin çekilmesi ile dolardaki yükselişin önüne bir süre geçebileceğini belirtiyor.

 

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