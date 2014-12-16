Dolarda tüm zamanların rekoru kırıldı; 2,41!

Dolar/TL rubledeki değer kaybı, süren siyasi endişelerle 2.3950'yi aşarak yeni tarihi zirveye çıktı. Dolar TL 2.41'i aştı. Merkez Bankası'nın enerji ithalatçısı kamu iktisadi teşebbüslerinin döviz ihtiyacının gerekli görülen kısmını Hazine ve Merkez Bankası'nın sağlayacağını açıklaması doları tekrar 2.36 TL'ye düşürdü. Borsa İstanbul 100 endeksi ise yaklaşık yüzde 3.40 düştü.

Siyasi endişeler ve rubledeki sert değer kaybı sonrası dolar yeni rekor kırdı.

Dün 2,3950 ile tarihi zirveyi gören kur bu sabah 2,35'in altına kadar geriledi. Ancak kur kademeli yükselişle ilk kez 2,41'i aştı.

Dolar/TL 2,4140 ile tüm zamanların en yüksek düzeyine çıktı. Euro/TL de 3 liranın üzerine çıktı.

Doların yükselmesinde yurt içinde yaşanan siyasi endişeler ile rublede görülen sert düşüş etkili oldu.

Rusya'nın sert faiz artırımına karşın rubledeki değer kaybı önlemedi.

Merkez Bankası'ndan hamle geldi

Bu gelişmenin ardından Merkez Bankası'ndan yeni hamle geldi.

Banka enerji ithalatçısı KİT'lerin döviz ihtiyacının MB ve Hazine tarafından karşılanacağını duyurdu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Enerji ithalatçısı kamu iktisadi teşebbüslerinin döviz ihtiyacının gerekli görülen kısmının T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından doğrudan karşılanması uygun görülmüştür. Uygulama 17 Aralık 2014 tarihinden itibaren başlayacaktır" denildi.

MB'nin açıklamasının ardından dolar/TL 2,38'in altına indi ancak daha sonra yükselişe geçti.

Borsada kayıp yüzde 3'ü aştı

Rusya'da rublenin muazzam değer kaybının ardından doların TL karşısında da zirveye çıkması borsayı da kötü etkiledi. Dün dolar yükselmesine rağmen değer kaybı sınırlı kalan BİST 100 endeksi 14:30 itibariyle günlük yüzde 3,31 düşüşle 80 bin 66 puana kadar geriledi.

Faiz iki ayın zirvesini gördü

Tahvil bono piyasasına da satış geldi. Gösterge tahvilin faizi yüzde 8,78'e çıkarak iki ayın zirvesini gördü.

İşte dolar karşısında TL ve rublenin değer kaybı: