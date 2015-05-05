T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Merkez Bankası enflasyonu patatese bağladı

Patates fiyatları 4 ayda yüzde 80 arttı

05 Mayıs 2015 14:11

Merkez Bankası nisan ayında yüksek çıkan enflasyonu patatese bağladı. Yapılan değerlendirmede patatesin fiyatındaki artışın yüzde 80'leri geçtiği dile getirildi.

Merkez Bankası, yüksek enflasyonun başlıca nedeni olarak gösterdiği gıda fiyatlarındaki yükselişin sürdüğünü vurguladı ve patatesteki fiyat artışlarının yüzde 80'lere yaklaştığına dikkat çekti. Merkez Bankası'nın, Türkiye İstatistik Kurumu'nun dün açıkladığı enflasyon verilerini değerlendirdiği Aylık Fiyat Gelişmeleri raporunda, "Gıda fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir sürdü. Bu dönemde gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yıllık enflasyon 0.24 puan artarak yüzde 14.36 seviyesine ulaştı" denildi.

Yıllık enflasyonu yüzde 18.88’e ulaşan işlenmemiş gıda grubu fiyatlarının "temel belirleyici" olduğunun altı çizilen Merkez Bankası raporunda, şu değerlendirme yapıldı: "Bu dönemde aşırı yağış, sel ve don olayları özellikle sera ve açıkta yetişen bazı sebze ürünlerinin arzını olumsuz yönde etkiledi. Nisan ayı özelinde taze meyve-sebze fiyatlarındaki artışlar sürdü, kırmızı ette ise aylık fiyat artışları hız kesmekle birlikte devam etti. Patates fiyatlarındaki yükseliş eğilimi bu dönemde daha da güçlendi, bu üründe ilk dört aydaki fiyat artışı yüzde 80’lere yaklaştı. İşlenmiş gıda grubunda ise buğday fiyatlarında son aylarda izlenen yatay seyre bağlı olarak ekmek ve tahıl ürünleri grubu fiyat artışları zayıf seyretti. Diğer taraftan, ekmek ve tahıl dışı işlenmiş gıda grubundaki nispeten yüksek aylık fiyat artışları grup geneline yayılarak sürdü. Bu çerçevede, tüketim sepetinin yaklaşık yüzde 30’unu oluşturan gıda ve yemek hizmetleri grubunun yıllık enflasyonu yüzde 14.31'e ulaştı, gıda ve yemek hizmetleri hariç tüketici enflasyonu ise bir miktar yükselerek yüzde 5.13'e çıktı."

ETİKETLER

merkez bankasıenflasyonpapatesfiyatartış

İlgili Haberler

Kilosu 5 liraya dayanan patatese devlet müdahalesi mi geliyor?

Ekonomi Bakanı Zeyrekci, HDP Genel Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 'milletin iradesinden rahatsız olanlar, böyle şeyleri yapacaktı, zaten beklediğimiz bir şeydi' dedi

Ödemiş'in 'sarıkız' patatesi, fiyatları düşürecek

İzmir Ödemiş'te yetişen tarım ürünlerinin ilk sırasında yerini koruyan ve ’Sarıkız’ olarak tanımlanan patateste, bahar mevsiminin ilk hasadı yapıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24