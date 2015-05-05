Merkez Bankası enflasyonu patatese bağladı

Merkez Bankası nisan ayında yüksek çıkan enflasyonu patatese bağladı. Yapılan değerlendirmede patatesin fiyatındaki artışın yüzde 80'leri geçtiği dile getirildi.

Merkez Bankası, yüksek enflasyonun başlıca nedeni olarak gösterdiği gıda fiyatlarındaki yükselişin sürdüğünü vurguladı ve patatesteki fiyat artışlarının yüzde 80'lere yaklaştığına dikkat çekti. Merkez Bankası'nın, Türkiye İstatistik Kurumu'nun dün açıkladığı enflasyon verilerini değerlendirdiği Aylık Fiyat Gelişmeleri raporunda, "Gıda fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir sürdü. Bu dönemde gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yıllık enflasyon 0.24 puan artarak yüzde 14.36 seviyesine ulaştı" denildi.

Yıllık enflasyonu yüzde 18.88’e ulaşan işlenmemiş gıda grubu fiyatlarının "temel belirleyici" olduğunun altı çizilen Merkez Bankası raporunda, şu değerlendirme yapıldı: "Bu dönemde aşırı yağış, sel ve don olayları özellikle sera ve açıkta yetişen bazı sebze ürünlerinin arzını olumsuz yönde etkiledi. Nisan ayı özelinde taze meyve-sebze fiyatlarındaki artışlar sürdü, kırmızı ette ise aylık fiyat artışları hız kesmekle birlikte devam etti. Patates fiyatlarındaki yükseliş eğilimi bu dönemde daha da güçlendi, bu üründe ilk dört aydaki fiyat artışı yüzde 80’lere yaklaştı. İşlenmiş gıda grubunda ise buğday fiyatlarında son aylarda izlenen yatay seyre bağlı olarak ekmek ve tahıl ürünleri grubu fiyat artışları zayıf seyretti. Diğer taraftan, ekmek ve tahıl dışı işlenmiş gıda grubundaki nispeten yüksek aylık fiyat artışları grup geneline yayılarak sürdü. Bu çerçevede, tüketim sepetinin yaklaşık yüzde 30’unu oluşturan gıda ve yemek hizmetleri grubunun yıllık enflasyonu yüzde 14.31'e ulaştı, gıda ve yemek hizmetleri hariç tüketici enflasyonu ise bir miktar yükselerek yüzde 5.13'e çıktı."