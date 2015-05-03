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Yaşam

Ödemiş'in 'sarıkız' patatesi, fiyatları düşürecek

İzmir Ödemiş'te yetişen tarım ürünlerinin ilk sırasında yerini koruyan ve ’Sarıkız’ olarak tanımlanan patateste, bahar mevsiminin ilk hasadı yapıldı

03 Mayıs 2015 22:13

Son günlerde kilogram fiyatı 5 lirayı kadar ulaşan patateste bahar mevsiminin ilk hasadı yapıldı. İzmir'de Ödemiş ilçesinin Gereli Mahallesi’ndeki ilk hasat Salih Çekin adlı üreticinin tarlasında gerçekleştirildi.

Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa, "Şubat ayında yaşadığımız don olayı nedeniyle, hasat yapamadık ve fiyatlar yükseldi. Tarlaları yüzde 60-70 don vurdu. Patateste ürün az olduğu zaman fiyatlar yükseliyor. Ama burada üreticilerimiz bir şey kazanamadı. Parayı kazanan ise aracılar oldu. Üretici hasat mevsiminde elindeki patatesleri sattı. Mal stok yapan aracılar ise fiyatları istediği gibi yükseltti. Bugün Nevşehir, Niğde, Konya, Kayseri, Afyon’da (Sandıklı) depolar var. Oralarda yer altında mağaralar var. Buralar patatesin saklanma koşullarına uygun. Mağaraların altında çoğu 3 ila 20 bin tona kadar depolar var. Üretici de aracı da para kazansın ama kilosu da 5 lira olsun istemiyoruz" dedi.
 

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