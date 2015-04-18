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Ekonomi

Kilosu 5 liraya dayanan patatese devlet müdahalesi mi geliyor?

Ekonomi Bakanı Zeyrekci, HDP Genel Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 'milletin iradesinden rahatsız olanlar, böyle şeyleri yapacaktı, zaten beklediğimiz bir şeydi' dedi

18 Nisan 2015 20:31

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kilo fiyatı 5 liraya dayanan patates ile ilgili, gerektiği takdirde müdahale yapacaklarını belirterek, "Türkiye'de her kim ne şekilde olursa olsun milletin ekonomik menfaatlerini, speküle ve maniple ederse, bunu onun ellerini de yakacak şekilde ellerinde bırakırız" dedi.

Denizli'de seçim çalışmalarına katılan Bakan Zeybekci, Tavas ilçesinin Sarıabat mahallesini ziyaret etti. Köy meydanında vatandaşlara hitap eden Zeybekçi, çıkmış oldukları hizmet yolunda ilk önce Sarıabat geldiğini, gönlünün ve aklının hep Sarıabat'ta olduğunu "Yeni Türkiye" için buradan "Bismillah" diyerek seçim çalışmalarına başladıklarını ifade etti.

 

'Yırtık donlu Nihat'

 

Birilerinin, kendisini küçük düşürmek için lakap taktığına işaret eden Zeybekci, "2004-2011 yılında birileri bizi küçük düşürmek için, bazıları 'yırtık donlu Nihat' dedi. Yırtık donlu fotoğrafım burada çekildi. Siz bu güne kadar hep evladınıza sahip çıktınız. Biz de hamdolsun sizin bütün sıkıntılarınızı çözmeye çalıştık. Burası benim köyüm, burada ne yapılması gerekiyorsa yapıldı, yapılmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

 

HDP'ye saldırı

 

Bakan Zeybecki, konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ankara'da HDP Genel Merkezi'ne yapılan saldırıya ilişkin bir soru üzerine Zeybekci, şunları söyledi:

"Türkiye'nin huzuruna, demokrasisine, yaklaşan seçim sürecine bilerek kasten yapılan bir saldırı olarak görüyorum. Demokrasiden, milletin iradesinden rahatsız olanlar, böyle şeyleri yapacaktı, zaten beklediğimiz bir şeydi. Bizim söyleyemeye çalıştığımız gibi böyle suçların ve saldırıların olduğu ortamlarda bundan kim zarar görecek, bundan kim faydalanacak bakmamız lazım. Milletimiz bunu o şaşmaz, muhteşem terazisi ve vicdanı çok iyi bir şekilde değerlendirir, tartar. Bunun gereğini de yapar. Onun için ben saldırıyı nefretle, şiddetle kınıyorum. Bu anlamda milletin iradesine, teveccühüne sahip olan bütün siyasilerin ve siyasi kurumların duruşunu göstermesi gerektiğini düşünüyorum."

 

Patates fiyatının artması

 

Bakan Zeybekci, patates fiyatındaki artışa ilişkin sorulan soruyu, Ekonomi Bakanlığı'nın geçen sene bazı tarım ürünlerinin fiyatlarının beklenenden fazla artması nedeniyle aldıkları tedbirlere işaret ederek "Yani aşırı artışların olduğu, spekülasyonunda olduğunu hissettiğimiz ürünlerinden birisi de patatestir. Tarım Bakanımızla, hükumetimizle bunları istişare ederiz. Gerekiyorsa eğer, müdahaleyi yaparız. Türkiye'de her kim ne şekilde olursa olsun milletin ekonomik menfaatlerini, speküle ve maniple ederse, bunu, onun ellerini de yakacak şekilde ellerinde bırakırız" şeklinde yanıtladı.

Bakan Zeybekci daha sonra Sarıabat mahallesinde yaşayan ve çocukluk yıllarında 2 yıl kendisine bakan 103 yaşındaki Fatma Kozalı'yı ziyaret etti.

 

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