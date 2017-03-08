T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarının ardından, Dolar/TL'de ani yükseliş

Murat Çetinkaya "İlave sıkılaştırma yapabiliriz" demişti

08 Mart 2017 15:37

Dolar/TL dolar endeksinde görülen yükselişe paralel yönünü yukarı çevirirken, Merkez Başkanı  (TCMB) Murat Çetinkaya'nın açıklamaları da etkili oldu. Bankalararası piyasada güne 3,67 civarında başlayan dolar/TL 3,73'ü gördü. Euro/TL de 3,93'ün üzerine çıktı. 

Analistler teknik açıdan dolar/TL'de 3,7330 seviyesinin direnç, 3,6540 seviyesinin destek konumuna geldiğini belirtiyor.

Merkez Bankası Başkanı: İlave sıkılaştırma yapabiliriz

"Faize yönelik bir sinyal vermedi"

Murat Çetinkaya küresel öngörülebilirliğin düşük olması temkinli bir politika duruşu gerektirdiğini bu çerçevede fiyatlama davranışları yakından takip edilerek gerekirse ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceğini söyledi.

Çetinkaya ek sıkılaştırmaya devam edeceğini belirtse de, haftaya yapılacak toplantıda faize yönelik bir sinyal vermemesi kurda yukarı yönlü harekete neden oldu. Piyasalarda faiz koridorunun üst bantı ve geç likidite penceresi faizinde artırım beklentisi var.

Fed'in haftaya çarşamba açıklanacak kararında faiz artışına gidilmesi bekleniyor. 16 Mart'ta da Merkez Bankası toplanacak.

Piyasalar bu cuma açıklanacak ABD tarımdışı istihdam verisini de yakından takip edecek.

Merkez Bankası Başkanı: İlave sıkılaştırma yapabiliriz

ETİKETLER

Merkez BankasıMurat Çetinkayadolaryükseldieurokonuşmafaizsinyalkur

İlgili Haberler

Dolar/TL güne nasıl başladı?

Fed'den faiz artışı beklentisiyle yükselişte olan kur, yönünü aşağı çevirmişti

Merkez Bankası Başkanı: İlave sıkılaştırma yapabiliriz

"Veriler 2. çeyrekten itibaren toparlanmanın güç kazanabileceğini işaret ediyor"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24