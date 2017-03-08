Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarının ardından, Dolar/TL'de ani yükseliş

Dolar/TL dolar endeksinde görülen yükselişe paralel yönünü yukarı çevirirken, Merkez Başkanı (TCMB) Murat Çetinkaya'nın açıklamaları da etkili oldu. Bankalararası piyasada güne 3,67 civarında başlayan dolar/TL 3,73'ü gördü. Euro/TL de 3,93'ün üzerine çıktı.

Analistler teknik açıdan dolar/TL'de 3,7330 seviyesinin direnç, 3,6540 seviyesinin destek konumuna geldiğini belirtiyor.

Merkez Bankası Başkanı: İlave sıkılaştırma yapabiliriz

"Faize yönelik bir sinyal vermedi"

Murat Çetinkaya küresel öngörülebilirliğin düşük olması temkinli bir politika duruşu gerektirdiğini bu çerçevede fiyatlama davranışları yakından takip edilerek gerekirse ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceğini söyledi.

Çetinkaya ek sıkılaştırmaya devam edeceğini belirtse de, haftaya yapılacak toplantıda faize yönelik bir sinyal vermemesi kurda yukarı yönlü harekete neden oldu. Piyasalarda faiz koridorunun üst bantı ve geç likidite penceresi faizinde artırım beklentisi var.

Fed'in haftaya çarşamba açıklanacak kararında faiz artışına gidilmesi bekleniyor. 16 Mart'ta da Merkez Bankası toplanacak.

Piyasalar bu cuma açıklanacak ABD tarımdışı istihdam verisini de yakından takip edecek.

Merkez Bankası Başkanı: İlave sıkılaştırma yapabiliriz