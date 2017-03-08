Dolar/TL güne nasıl başladı?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantısında faiz artırımına kesin gözüyle bakılmasıyla baskı altında olan dolar/TL yönünü aşağı çevirdi. Dün yüzde 1'lik düşüş gösteren Dolar/TL, sabah saatlerinde uluslararası piyasada 3,67'nin, Euro/TL ise 3.88'in hemen üstünde seyrediyor.

Dolar geçtiğimiz hafta yaşadığı yükselişin ardırndan bu hafta düşüş eğilimi gösteriyor. Son günlerde 3,70 - 3,73 arasında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, dün yatay seyreden gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrıştı. Kur bu ayrışmayla 3,70'in altına indi. Yüzde birlik düşüş yaşayan kur 3,67 seviyelerine kadar çekildi.

Kur, bu sabah saat 08.12'de uluslararası piyasada 3,68 sınırında. Euro/TL ise dün kapandığı seviyeye yakın 3,8870 bandında seyretti.

Piyasalarda bu hafta

Piyasalar için, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantıları gelecek haftanın 2 kritik gelişmesi olarak öne çıkıyor. Fed'in faiz toplantısı 14-15 Mart'ta, TCMB'nin toplantısı ise 16 Mart Perşembe günü gerçekleşecek.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi açıklanacak.

"Dolar bozdurmakla elimizdeki cephaneyi de düşmana bıraktık"