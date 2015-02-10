Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı lojmanını boşalttı

Faizleri yeteri kadar düşürmediği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın neredeyse her gün eleştirdiği Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, 4 yıldır oturduğu lojmanı 7 Şubat’ta boşalttı. Başçı’nın çocuklarının okuluna yakın bir eve kiracı olarak taşındığı öğrenildi.

Son bir aydır başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere Raporu’nun açıklanması için düzenlenen basın toplantısında ocak enflasyonunun 1 puandan fazla düşmesi halinde Para Politikası Kurulu’nu (PPK) olağanüstü toplantıya çağırabileceğini açıkladı. Ancak piyasalarda dalgalanma nedeniyle olağanüstü toplantıdan vazgeçildi. Şimdi gözler 24 Şubat’ta olağan olarak yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısında. Hürriyet’ten Neşe Karanfil’in haberine göre, döviz kurunun 2.50’ler seviyesine gelmesi nedeniyle PPK’nın ne yapacağı merak birçok siyasinin eleştiri oklarını yoğunlaştırdığı merkez bankası Başkanı Erdem Başçı, yaklaşık 4 yıldır oturduğu lojmanını boşalttı. Çankaya’daki Pembe Köşk sitesinde Merkez Bankası’nın lojmanlarında oturan Başçı, “çocuklarının okuluna yakın olsun” diye kiralık bir eve çıktı.

Cumartesi taşındı

Başçı, Merkez Bankası’na ilk olarak 2003 yılında başkan yardımcısı olarak atandı. 2011 yılında da Merkez Bankası’na başkan oldu. Merkez Bankası’nın Pembe Köşk Sitesi’nde lojman olarak kullanılan daireleri bulunuyor. Başçı, başkan olduktan sonra B-1 blokta 3. katta olan lojmana taşındı. Yaklaşık 4 yıldır aynı yerde oturan Başçı’nın 7 Şubat Cumartesi günü evi boşalttığı öğrenildi. Başçı’nın lojmandan neden taşındığına yönelik sorulara Merkez Bankası yetkilileri, “Çocuklarının okuluna yakın olmak istediler” yanıtını yanıt verdiler.

Aynı sitede Kemal Derviş de oturdu

Pembe Köşk Sitesi 6 bloktan oluşuyor ve Ankara’nın en merkezi yeri Çankaya’da bulunuyor. Site 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün müze olarak da kullanılan evinin hemen yanıbaşında yer alıyor. Pembe Köşk ile sitenin girişleri ayrı. Pembe Köşk sitesinde, Hazine Müsteşarlığı’nın da lojmanları bulunuyor. Hazine Müsteşarlığı’nın lojmanında 2000 yılında yaşanan kriz sonrası Türkiye’ye eşi Catherinee ile gelen Kemal Derviş kalmıştı. Derviş’ten sonra aynı lojmanda Hazine Müsteşarlığı döneminde Halil İbrahim Çanakcı kaldı. Çanakcı’nın IMF’de icra direktörü olmasının ardından boş kalan lojmana henüz kimsenin taşınmadığı öğrenildi.

Gözler 24 Şubat’ta

Başçı son dönemde faizi indirmediği için sıkça eleştiriliyor. 2014 yılının ocak ayında faizlerin 5,5 puan artırılmasının ardından geçen yıl sık sık faizleri indirmesi istendi. Başçı, 27 Ocak günü Enlasyon la bekleniyor.