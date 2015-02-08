'Merkez Bankası yönetemiyorsa hesabını verecek, Keynes'le Smith'i vurdurarak bir yere varamazlar'

Son dönemde Merkez Bankası’nın faiz politikasını sık sık eleştirerek, “Bağımsız bir kurum olunca sonuçları bu olur” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Doların yükselişini değerlendirmek bana ait değil. Bu merkez bankasının kabiliyetidir. Merkez Bankası yönetemiyorsa hesabını verecektir” dedi.

“Düşük faiz ile büyüme arasında bir bağ yok” açıklamasını yapan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz’a “Durmuş bey kendi işine baksın. Onu muhatap alacak değilim” diyen Erdoğan, Durmuş’un kendisine cevaben “O zaman Smith’in Keynes’in ve diğerlerinin kitaplarını yakalım” demesiyle ilgili olarak, “Keynes’le Smith’i vurdurmak suretiyle bir yere varamazlar” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Latin Amerika ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı’nda konuştu.

Erdoğan’ın basın toplantısında kendisine sorulan “Piyasaları nasıl görüyorsunuz?” sorusuna verdiği cevap şöyle:

Doların yükselişini değerlendirmek bana ait değil. Bu merkez bankasının kabiliyetidir. MB yönetemiyorsa hesabını verecektir. Şu anda ben Cumhurbaşkanlığı makamındayım. İhraca dayalı bir ekonominin bizler her zaman savunucusu olduk. Ekonomi dünyada çok ters gittiği dönemlerde bizi teğet geçecek dediği zamanlarda bizimle dalga geçmek isteyenler oldu.

Keynes’le Smith’i vurdurmak suretiyle bir yere varamazlar. Bakın yıllarca söyledim. Faiz ve enflasyon doğru orantılıdır dedi. Faiz sebep enflasyon neticedir. Ama bazı arkadaşlarımızın kafasında hala tam tersi var. Yahu neticeler ortada. Daha direnmenin anlamı yok. Enflasyon düşerse faizin düşürülmesini değerlendirebilir diyorlar. Bu nasıl bir mantıktır.