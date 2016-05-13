Merkez Bankası’nda yine CV tartışması: Yeni Başkan Yardımcısı Kilimci'nin yüksek lisansı 'tezsiz' mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya’nın ardından başkan yardımcılığına atanan Erkan Kilimci’nin de yüksek lisans konusundaki beyanı soru işareti yarattı. YÖK kayıtlarında “yüksek lisans tezi” bulunmayan Kilimci’nin “tezsiz yüksek lisans” programını bitirmiş olabileceği belirtildi. “Tezsiz yüksek lisans” uygulamasında doktoraya geçiş imkânı bulunmuyor.

Resmi Gazete’nin bugünkü (13 Mayıs 2016) sayısında yayımlanan üçlü kararname ile Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na, hâlen bankada Piyasalar Genel Müdürü olarak görev yapan Erkan Kilimci atandı.

Görev süresi dolan Turalay Kenç’in yerine yapılan atamadan sonra basında yer alan haberlerde, Kilimci’nin “Marmara Üniversitesi’nde finans ve muhasebe alanında yüksek lisans yaptığı” bilgisi yer aldı.

Kilimci’nin Borsa İstanbul web sitesinde yer alan İngilizce özgeçmişinde de Marmara Üniversitesi’nde finans ve muhasebe alanında yüksek lisans yaptığı yazıyor. (http://www.borsaistanbul.com/docs/default-source/research/erkan-kilimci.pdf?sfvrsn=2)

Kilimci’nin yüksek lisans yaptığı bilgisi, 14 Kasım 2012’de Erste Securities’in CEO’su olarak katıldığı Turkish Derivatives Conference (Türk Türev Araçları Konferansı) tanıtım kitapçığında da yer alıyor. (http://www.theifm.org/tdc-2011-sponsor-exhibit.pdf)

Yükseköğretim Kurumu’na (YÖK) bağlı üniversitelerde yazılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin toplanarak açık erişime sunulduğu YÖK Tez Merkezi’nde yapılan sorgulamalarda, Erkan Kilimci’nin Marmara Üniversitesi’ne verilmiş bir yüksek lisans tezine rastlanmadı.

T24’e bilgi veren kaynaklar, Kilimci’nin Marmara Üniversitesi’nde, vakıf üniversitelerinde daha yaygın olan “tezsiz yüksek lisans” programını bitirmiş olabileceğine işaret ettiler. Uzmanlar, bu kategorideki yüksek lisansın, doktora öncesi yüksek lisansla karıştırılmaması gerektiğini, doktoraya geçişte “tez”in şart olduğunu belirttiler.



Başkan ve yardımcısı aynı üniversiteden

Çetinkaya gibi 1976 doğumlu olan Kilimci de Çetinkaya gibi Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset bölümünden mezun.

Erste Securities’in CEO’su olarak çalışmaktayken sermaye piyasası ve yatırım kuruluşları profesyonellerinin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Kasım 2012’de kurulan SPP'nin “Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı” olan Kilimci, Nisan 2013’te Merkez Bankası’nda danışman olarak çalışmaya başladı. Kilimci daha önce Pamukbank, Bizim Menkul Değerler, Raymond James, Kuveyt Türk ve son olarak Erste Securities’de çeşitli görevlerde bulundu.

Kanun ne diyor?

TCMB Kanunu’na göre, başkan yardımcıları hukuk, maliye, ekonomi, işletme, bankacılık, finans, mühendislik, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ile istatistik alanlarından birinde veya iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde lisans veya lisansüstü öğrenim görmüş, yeterli bilgi ve deneyime sahip ve meslekleri ile ilgili olarak en az 10 yıl çalışmış kişiler arasından, başkanın önerisi üzerine müşterek kararla beş yıl süre ile atanıyorlar.

Bu tanıma göre Kilimci’nin atanmasında bir sorun yok.

Bankanın internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre, Merkez Bankası personelinin yaklaşık beşte biri (yüzde 18) yüksek lisans ve doktora derecesine sahip. Bankanın "yardımcı hizmetler" dâhil toplam 4 bin 746 çalışanının 825'i önlisans, 1.805’i lisans, 716’sı yüksek lisans ve 142’si de doktora derecesine sahip.

4 yeni atama daha yapılacak

3 Kasım 2011’den bu yana Banka Meclisi üyesi ve 21 Kasım 2011’den bu yana PPK üyesi olarak görev yapan Ahmet Faruk Aysan; 1 Mayıs 2004’te Banka Meclis üyesi seçilen ve 5 Haziran 2011’den bu yana TCMB Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Necati Şahin ve 3 Haziran 2011’de TCMB Başkan Yardımcılığı’na yeniden atanan Mehmet Yörükoğlu’nun Para Politikası Kurulu (PPK) üyeliklerinin süresi de bu yıl dolacak. Yani yıl bitmeden PPK üyeliklerine toplam dört atama daha yapılacak.

Abdullah Yavaş ise 11 Mart 2008 tarihinden bu yana PPK üyesi olarak görev yapıyor. 2013 yılında PPK üyeliğine tekrar atanan Yavaş’ın görev süresi 2018 yılında dolacak.

PPK’da yapılacak atamalar piyasa tarafından yakından izleniyor. Atamaların ardından yatırımcılar nasıl bir PPK yapısının oluşacağını, başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere siyasilerin düşük faiz konusundaki ısrarlı yaklaşımları ve ekonomik gerçeklikler arasında nasıl karar verecekleri piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.