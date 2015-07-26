Merkel'den Davutoğlu'na: Bütün zorluklara rağmen barış süreci devam ettirilmeli

Başbakan Ahmet Davutoğlu, operasyonlar hakkında Almanya Başbakanı Angela Merkel ve BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'a telefonda bilgi verdi. Merkel, Davutoğlu’na, “Bütün zorluklara rağmen barış süreci devam ettirilmeli" çağrısında bulundu.

Federal Hükümet Sözcüsü Georg Streiter, Başbakan Davutoğlu’nun Merkel’i telefonla arayarak Suruç’ta ve diğer bölgelerdeki saldırılardan sonra Türk hükümetinin “terörle mücadele” konusunda attığı adımlar hakkında bilgilendirdiğini söyledi.

Alman yetkiliye göre, Merkel görüşmede, alınması gereken önlemlerin hayata geçirilmesi hususunda "orantılı hareket edilmesinin" önemine vurgu yaptı.

Merkel saldırılarda hayatını kaybedenler nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirirken, Almanya’nın terörle mücadelede de Türkiye’yle destek ve dayanışma içinde olduğu konusunda güvence verdi.

Streiter, Merkel’in Davutoğlu’na “bütün zorluklara rağmen Kürt sorunun çözümü için barış sürecinin devam ettirilmesi için çağrıda bulunduğunu” belirtti.

Merkel ve Davutoğlu’nun, Dışişleri ve Savunma Bakanları’nın fikir alışverişinde bulunmaları, Suriye’ye savaşmak için gidenlerle mücadelede ve mülteci krizinin aşılması için İçişleri Bakanları’nın yakın işbirliği içinde olmaları konusunda anlaştıkları belirtildi.

Davutoğlu BM'ye de bilgi verdi

Davutoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile de telefonda görüştü.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ban, dün gerçekleşen görüşmede, saldırılar neticesinde hayatını kaybeden vatandaşlar ve şehit edilen güvenlik görevlileri için Davutoğlu'na başsağlığı dileklerini iletti.

Davutoğlu da görüşmede başta IŞİD, PKK ve DHKP-C olmak üzere, terör örgütlerine karşı yürütülen çok yönlü mücadele ve operasyonlar hakkında bilgi verdi.

"Sınır ötesi yapılan harekatın uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkına dayandığını" söylediği belirtilen Davutoğlu'nun, terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin ve dayanışmanın önemine de dikkati çektiği bildirildi.

Davutoğlu'nun ayrıca, Suriye'de çatışmaların başladığı Mart 2011'den bu yana Suriye halkı ve bölge toplumları için ortaya çıkan insani yükün büyük kısmını Türkiye'nin üstlendiğine dikkati çektiği ifade edildi.

BM Genel Sekreteri Ban'ın ise Türkiye'nin Suriye'deki insani kriz çerçevesinde üstlendiği büyük yük ve IŞİD ile mücadele bağlamında oluşturulan uluslararası koalisyona verdiği desteğin uluslararası toplum tarafından takdirle karşılandığını, BM'nin Türkiye'nin terörle mücadelesine tam destek verdiğini vurguladığı kaydedildi.