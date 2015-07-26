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Dünya

Almanya Savunma Bakanı: Türkiye'nin PKK'yla başlattığı barış yolu önemli

'Bizim Irak'taki öncelikli işimiz, farklı etnik grupları IŞİD'e karşı mücadelede birleştirmek'

26 Temmuz 2015 17:15

Türkiye'nin IŞİD'e karşı başlattığı harekât Almanya'da destek görürken, PKK'ya karşı operasyonlar kabul görmedi. Almanya Savunma Bakanı Von der Leyen, Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, IŞİD harekâtına desteğini yineledi ancak PKK operasyonlarını eleştirdi.

Leyen, "Bizim Irak'taki öncelikli işimiz, farklı etnik grupları IŞİD'e karşı mücadelede birleştirmek" ifadelerini kullandı.

Celal Özcan'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, Von der Leyen, “Türkiye'nin IŞİD'e karşı kendini savunma hakkı ne kadar doğruysa, PKK'yla başlattığı barış yolu da o kadar önemli” dedi. Almanya terör örgütü IŞİD'e karşı Irak'ta peşmergelere silah desteği veriyor. Alman Savunma Bakanı Leyen, “Bizim Irak'taki öncelikli işimiz, farklı etnik grupları IŞİD'e karşı mücadelede birleştirmek” diye konuştu.

 

İlk açıklamaları muhalefetin tepkisine sebep olmuştu

 

Almanya Savunma Bakanı Leyen, geçtiğimiz günlerde, Türkiye'nin IŞİD'e karşı başlattığı operasyona destek vermişti. Ancak operasyonda "Kürtlerin de hedef alındığına" dikkat çeken muhalefet partilerinin temsilcileri Von der Leyen'i eleştirmişti.

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